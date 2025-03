Messina. Ai domiciliari con la cocaina in cucina, arrestato 49enne

I carabinieri hanno trovato un involucro con oltre trenta grammi di polvere bianca

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 49enne pregiudicato messinese, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una pattuglia del Comando Stazione Messina Gazzi si è recata – per un controllo – in casa dell’uomo, sottoposto ai domiciliari per spaccio di stupefacenti. L’uomo era particolarmente insofferente, per cui i militari dell’Arma hanno deciso di perquisire casa.

In un pensile della cucina, tra le spezie e altri alimenti, i carabinieri hanno scovato e sequestrato un involucro al cui interno erano contenuti oltre 30 grammi di cocaina.

L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione del giudice, posto di nuovo ai domiciliari in attesa di essere giudicato.

La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.