Messina. Donna investita da uno scooter pirata in via La Farina: è grave

La collaboratrice scolastica dell'Istituto Gallo stava attraversando sulle strisce pedonali

MESSINA – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in via La Farina, dove una donna, collaboratrice scolastica dell’Istituto Gallo, è stata investita da uno scooter mentre all’attraversava sulle strisce pedonali, di fronte all’Istituto Nautico. Il conducente del ciclomotore è fuggito senza prestare soccorso. La donna, 65 anni, è stata soccorsa ed è attualmente ricoverata al Policlinico in gravi condizioni per i traumi riportati agli arti inferiori.

La Fauci: “Problema di sicurezza strutturale”

“Via La Farina continua a essere teatro di incidenti ripetuti sugli attraversamenti pedonali. Il problema è strutturale: parliamo di una delle arterie più trafficate della città, con transito continuo di auto e mezzi pesanti, dove gli attraversamenti pedonali evidentemente non garantiscono la sicurezza necessaria. Se incidenti così gravi accadono in pieno giorno, quando la visibilità è massima, significa che il problema non riguarda solo l’illuminazione notturna ma l’intera configurazione della strada”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Ho presentato un’interrogazione sugli attraversamenti pedonali in via La Farina – aggiunge chiedendo interventi sull’illuminazione per le ore serali e notturne, ma è evidente che servono soluzioni più ampie e strutturali. Altre città italiane hanno già adottato misure efficaci che potrebbero essere replicate anche a Messina. Bologna ha installato attraversamenti pedonali luminosi con sensori di presenza e cordoli LED lampeggianti. Roma ha realizzato lastre LED integrate nella pavimentazione che si attivano automaticamente. Diverse città hanno adottato attraversamenti rialzati che funzionano da dossi naturali, obbligando i veicoli a rallentare. A Messina abbiamo già un esempio funzionante in via Garibaldi, nel cuore della città”.

“Per via La Farina servono interventi concreti – conclude Giandomenico La Fauci – illuminazione dedicata agli attraversamenti, strisce luminose attivate da sensori, attraversamenti rialzati nei punti più critici come quello dell’Istituto Nautico dove è avvenuto l’incidente di oggi, segnaletica retroilluminata. Non parliamo di sperimentazioni futuristiche ma di soluzioni già testate e funzionanti. La sicurezza stradale non può più aspettare”.

Pedone investito sul viale della Libertà

Sempre questa mattina, intorno alle 13, un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava sul viale della Libertà, nelle vicinanze degli imbarcaderi. Ha riportato ferite agli arti e alla testa. Dopo le prime cure del 118, giunto sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e le cure del caso.

