Messina. Dopo il doppio tutto esaurito di aprile, Gigi D’Alessio torna al PalaRescifina il 1 dicembre

Da oggi biglietti in vendita

Prosegue “Gigi Palasport”, la tournée nei palazzetti di Gigi D’Alessio che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni città, con raddoppi e triple date, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per il cantautore.

Dopo il successo dei concerti primaverili, si sono aggiunti a grande richiesta tanti appuntamenti indoor per l’autunno, e il calendario si arricchisce ancora con un nuovo spettacolo al Palarescifina di Messina il 1° dicembre, dopo il doppio tutto esaurito di aprile. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

La nuova data è organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Il tour “Gigi Palasport” porta l’artista dentro l’abbraccio del suo amato pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje” (GGD Edizioni Srl / Columbia Records / Sony Music).

Onstage ad accompagnare Gigi: Kekko D’Alessio (tastiere), Giuseppe Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Lorenzo Maffia (piano), Daniele Leucci (percussioni), Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso) e Max D’Ambra (tastiere e programmazioni).

Prima della ripresa autunnale del tour, Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci straordinarie serate – l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.