Messina. Due auto sullo scivolo per disabili in spiaggia a Rodia, verbale da 200 euro

Intervento ieri sera della polizia municipale, con il comandante Giardina

MESSINA – Intervento ieri sera della polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, a Rodia. Due auto (nella foto una Range Rover) erano posteggiate sullo scivolo per disabili in spiaggia. Da un verbale di oltre 200 euro di multa e la rimozione da parte del carroattrezzi.

Cosa dicono le regole di navigazione

L’articolo 1161 del Codice della navigazione riguarda l’occupazione abusiva di spazio demaniale e l’inosservanza dei limiti alla proprietà privata in prossimità del demanio marittimo o degli aeroporti. In sostanza, punisce chiunque occupi arbitrariamente tali aree, ne impedisca l’uso pubblico o vi apporti innovazioni non autorizzate, o non rispetti i vincoli imposti sulle proprietà private vicine.

L’articolo 1161, per l’occupazione abusiva, punisce chiunque occupi illecitamente il demanio marittimo o aeronautico, o le zone portuali della navigazione interna.

Impedimento dell’uso pubblico: punisce chiunque impedisca l’utilizzo pubblico di tali aree.

Innovazioni non autorizzate: punisce chiunque realizzi opere non autorizzate su tali aree.

Inosservanza dei limiti alla proprietà privata: punisce chiunque non rispetti i vincoli imposti dalla legge sulle proprietà private che si trovano in prossimità del demanio marittimo o degli aeroporti.

Sanzioni:

Le sanzioni previste sono l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Se l’occupazione è effettuata con un veicolo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la possibilità di rimozione forzata del veicolo.

Esempi:

Costruire abusivamente un chiosco sul litorale.

Impedire l’accesso alla spiaggia con recinzioni non autorizzate.

Realizzare uno scarico abusivo in mare che danneggia il demanio marittimo.

Costruire una struttura edilizia a ridosso di un aeroporto senza le dovute autorizzazioni.

In sintesi, l’articolo 1161 del Codice della Navigazione mira a tutelare il demanio marittimo, aeronautico e portuale da occupazioni abusive e interventi non autorizzati, garantendo il loro uso pubblico e il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.