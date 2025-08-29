 Messina, due interventi ai cimiteri: dissuasori di sosta a Larderia, nuova segnaletica a Pace

Redazione

venerdì 29 Agosto 2025 - 16:30

Il Comune installerà gli archetti all'ingresso di quello in zona sud per realizzare anche un'aiuola. Nell'altro saranno indicati "i luoghi di pubblico interesse"

MESSINA – Il Comune di Messina si prepara a due interventi in altrettanti cimiteri cittadini, uno in zona sud e l’altro a nord. Al cimitero di Larderia, infatti, è prevista l’installazione di dissuasori di sosta (archetti parapedonali) lungo il marciapiede antistante l’ingresso. L’intervento consentirà di valorizzare l’area esterna all’accesso, prevedendo anche la realizzazione di un’aiuola a beneficio estetico e ambientale. 

Al cimitero di Pace è programmata la collocazione di nuova segnaletica stradale verticale di tipo turistico e di territorio, con indicazioni di luoghi di pubblico interesse, lungo la strada comunale che collega la Strada Panoramica dello Stretto all’ingresso secondario del cimitero. Gli interventi rientrano nel programma dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza e la valorizzazione degli spazi cimiteriali cittadini.

