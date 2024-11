Messina e Catania nella stessa area meteo, ecco perché c’è il sole ma è allerta rossa

Mentre scuole e strutture chiudono, e il Comune attiva il Coc, nessun allarme in città nella giornata di oggi

METEO MESSINA – Allerta rossa e chiusura delle scuole, dei cimiteri e degli impianti sportivi. Il Centro operativo comunale, con l’assessore Massimo Minutoli, attivato. Quando poi accade, però, che ci sia persino il sole, come stamattina, fioccano le battute dei lettori. “Altro che allerta rossa. Ma chi l’ha decisa? Qualcuno che non voleva andare a scuola?”. In realtà, l’attuale sistema di controllo meteorologico a livello regionale, con Messina che risiede nella stessa area di Catania, determina queste situazioni. Un’allerta in zone così vaste vedrà sempre situazioni differenti. A volte i disagi si riscontrano nel Catanese, come sta avvenendo in questi giorni; a volte nella zona jonica o in città.

Messina e Catania fanno parte infatti del settore I, pur avendo un microclima e un’orografia completamente diversi. Catania è esposta ad est, ai venti di levante e grecale, mentre Messina in queste situazioni si trova in ombra pluviometrica. Anzi, la città dello Stretto registra gran parte delle sue piogge quando i venti si dispongono da ponente, maestrale e ostro, a differenza di Catania. Questo spiega perché possa succedere che, anche con l’allerta rossa, da noi ci sia relativamente bel tempo e in altre zone il diluvio.

La foto è di repertorio.

