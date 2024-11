Nubifragi nel Catanese e sulla costa jonica VIDEO

Allagamenti e disagi raccontati in video da cittadini catanesi

METEO – In queste ore forti nubifragi si stanno abbattendo sul Catanese e sulla costa jonica, come era stato previsto da giorni. A Catania sono in atto nubifragi, con elevati valori di rateo, che stanno causando allagamenti e disagi. Problemi si riscontrano pure sulla A18, specie nel tratto che da Catania va a Giarre.

Pubblichiamo due video di cittadini. In questi giorni, il rischio nubrifragi ed eventi estremi è stato anticipato dal nostro esperto, Daniele Ingemi.

