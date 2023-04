Messina e gli eventi: la musica non passa (ancora) da qui - Tempostretto

Pochi concerti in città: appena 4 in "prevendita" a fronte dei 24 di Catania e dei 18 di Palermo. La strada verso "Messina città della musica" è ancora lunga...

“Messina città della musica e degli eventi”: un progetto, quello lanciato dall’Amministrazione comunale, con un nome che “suona” (è proprio il caso di dirlo) come uno slogan. Sicuramente efficace quanto ambizioso. Ma Messina è davvero la città della musica? O meglio, può diventarlo? Gli aspetti che entrano in gioco sono talmente tanti che non possono essere esauriti in questo breve spazio. Ci ripromettiamo di affrontarli non solo esaminando piani e idee dell’amministrazione, ma anche discutendone con protagonisti e addetti ai lavori: artisti, promoter, gestori di club e locali che propongono musica live in città.

Messina fuori dai circuiti nazionali

Per adesso partiamo da una quasi certezza, quella che Messina non rientra nei circuiti nazionali della musica live, sia al chiuso sia all’aperto. I big non passano da qui se non sporadicamente, i tour teatrali non fanno tappa a Messina, dei concerti nei palazzetti neanche l’ombra. Le cause potrebbero essere molteplici, dall’inadeguatezza o dalla carenza delle strutture alla mancanza di iniziativa privata. Ci sarà modo di parlarne.

La ricerca

Intanto, per suffragare quella che era già più che una sensazione abbiamo effettuato una ricerca su uno dei più noti siti per la vendita di biglietti online (tanto per non fare nomi, TicketOne). Una ricerca banalissima e alla portata di tutti: abbiamo prima ristretto il campo alla sola categoria “concerti” e poi selezionato la città di Messina. Ebbene, nel momento in cui scriviamo, risultano appena quattro eventi musicali in programma in città: Giorgia al Vittorio Emanuele (5 maggio), Tiziano Ferro allo stadio San Filippo (4 luglio), i Pinguini Tattici Nucleari, sempre al San Filippo (30 luglio) e, infine, Fabio Concato al Giardino Corallo (4 agosto).

Le altre città siciliane

Estendendo la ricerca alle altre città siciliane, Messina con 4 concerti è in fondo ad una classifica ipotetica per numero di concerti: Agrigento sullo stesso portale web ne conta attualmente 6, Siracusa 7, Catania addirittura 24 e Palermo 18. In provincia ci consoliamo con Taormina e i suoi 13 concerti previsti al Teatro Antico. Ultima nota, non va sicuramente meglio dall’altra parte dello Stretto. A Reggio Calabria sono infatti in prevendita solo due concerti: Biagio Antonacci il 23 maggio e Giorgia il 5 dicembre 2023.

