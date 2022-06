Messina. Ecco i ponteggi all'ex hotel Riviera, via alla bonifica FOTO - Tempostretto

Per i lavori veri e propri mancano ancora alcune autorizzazioni, l'obiettivo è di iniziare a settembre

Chiuso nel 1988, venduto alla Provincia di Messina nel 1991 (per quasi 31 miliardi di lire, oggi rivalutati 32 milioni di euro esclusi interessi), mai più riaperto e abbandonato, rivenduto per 3,5 milioni di euro all’Università di Messina nel 2021, trent’anni dopo. Sarà una residenza per studenti, con 200 posti letto, ovviamente dopo i lavori di ristrutturazione affidati all’impresa Ricciardello per un importo di quasi 8 milioni e mezzo.

Lavori iniziati, almeno la fase propedeutica, col montaggio dei ponteggi all’esterno. All’interno, invece, via alla bonifica, all’eliminazione del degrado accumulato in questi anni. Per quelli veri e propri mancano ancora alcune autorizzazioni per far sì che il progetto diventi definitivo.

L’obiettivo è di iniziare a settembre, cioè fra tre mesi, e finire a gennaio 2024, tra un anno e mezzo.

