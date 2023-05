Messina, ecco il secondo "regalo": il 16 giugno Radio 105 con il Tezenis Summer Festival - Tempostretto

60 gli artisti che animeranno i 4 concerti in tutta Italia. L'evento sarà gratuito a Piazza Duomo e condotto dalle celebri speaker Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli

MESSINA – Dopo l’annuncio dell’Rds Summer Festival a Capo Peloro, in programma per il prossimo luglio, viene svelato anche il secondo “pacco regalo” di cui parlava il sindaco Federico Basile alla presentazione degli eventi per l’estate messinese. Il prossimo 16 giugno Piazza Duomo sarà protagonista con la seconda tappa nazionale del Tezenis Summer Festival. Sarà Radio 105 ad animare la città con le conduttrici Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli.

Il sodalizio tra il gruppo Tezenis e la celebre radio porterà in giro per l’Italia oltre 60 artisti. L’evento si aprirà e si chiuderà con un dj-set firmato da Radio 105. La manifestazione porterà Messina anche in onda su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre). Tanti gli artisti in palinsesto, sebbene ancora non si sappia chi effettivamente sbarcherà in riva allo Stretto.

L’elenco sul sito di Radio 105

Sul sito di Radio 105 l’elenco degli artisti: Achille Lauro | AKA 7even | Alfa | Alvaro de luna | Ana Mena | Andrea Damante | Annalisa | Articolo 31 | Baby K | Beatrice Quinta | Berna | Big Mama feat Myss Keta | Biondo | Bismarck | Blanco |Boomdabash | Boro Boro | Carl Brave | Chiello |Cioffi | Clara | Dara | Elettra Lamborghini | Elodie | Emis Killa | Emma | Erwin | Federica | Finley | Follya | Francesca Michielin | Francesco Gabbani | Fred De Palma |Gaia | Gemelli DiVersi |Il Pagante| Il Tre | Junior Cally | Lazza | Le Vibrazioni | Leo Gassman | Levante | Lolita |Lorenzo Fragola e Mameli | Luigi Strangis | Mamacita | Maninni | Mara Sattei | Mr Rain | Oriana Sabatini | 8blevrai | Paola & Chiara | Piccolo G | Pinguini Tattici Nucleari | Rhove | Rocco Hunt | Rondodasosa | Room9 | Rosa Chemical | Rose Villain | Rovazzi | Shari | Silent Bob | Tananai | The Kolors | Tommaso Paradiso | Vegas Jones | Wayne | Zlayh

Articoli correlati