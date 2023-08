Messina. Ecco la nuova piazza del Popolo, "i cittadini ci aiutino a tenerla pulita" VIDEO e FOTO - Tempostretto

Il sindaco Basile ha inaugurato la nuova piazza insieme al vicesindaco Mondello. Nei prossimi mesi i lavori per i portici saranno completati

MESSINA – “A me piace molto, capisco che ognuno ha i suoi gusti”. Il sindaco Federico Basile ha inaugurato stamani la nuova piazza Lo Sardo, conosciuta sempre come piazza del Popolo. “Speriamo che venga mantenuta bene – ha proseguito -. Noi ci mettiamo impegno per migliorarla ma serve anche quello dei cittadini a non sporcare. Questa è solo una prima del progetto, verranno ampliati i portici e diventerà un punto centrale della città”.

Mondello: “Saranno allargati i portici”

Decine di curiosi si sono avvicinati al sindaco, al vicesindaco Salvatore Mondello e al direttore generale Salvo Puccio, presenti per consegnare lo spazio alla città. “Questo è uno dei tanti interventi programmati già dal 2018 e che vanno avanti in maniera progressiva – spiega Mondello -. L’obiettivo è dare sempre maggior vivibilità alla città. La piazza è una delle funzioni più importanti della città e qui ci saranno altri lavori, con l’allargamento dei portici. Si continuerà con la consegna della nuova Piazza Cairoli, la parte a monte. E in programmazione sono previste nuove piazze soprattutto nei villaggi periferici. Da qui a qualche mese ci saranno notizie su questi spazi di socializzazione”.

Il vicesindaco: “Abbiamo una piazza funzionante e questo conta”

Mondello poi parla della scelta di mantenere il vecchio marciapiede: “Normalmente non entro nel merito di scelte progettuali fatte da altri. In questo caso la progettualità è stata fatta da un funzionario del Comune di Messina e l’abbiamo sposata già con la precedente giunta De Luca. Ritengo che rispetto alla copertura finanziaria a disposizione e rispetto al tema di eliminare la pavimentazione stradale, che non dava un senso compiuto alla piazza, l’obiettivo è stato raggiunto. Migliorabile? Tutto lo è, si può fare sempre di più, ma preferisco intanto fare le cose invece di continuare a fare solo discussioni e tavoli tecnici. Ci siamo presi la briga di assumere questa decisione, ora abbiamo una piazza funzionante e tutto il resto lascia il tempo che trova”.