Messina. Elezioni politiche e regionali, disponibilità ad assumere le funzioni di presidente di seggio - Tempostretto

MESSINA – In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022, il Servizio elettorale del Comune di Messina ricerca disponibilità da parte dei cittadini interessati ad assumere la funzione di presidente di seggio per l’eventuale nomina, qualora si rendesse necessaria la sostituzione per impedimento dei presidenti nominati dalla Corte d’Appello. Sarà data precedenza a chi, in precedenti elezioni, abbia maturato esperienze di componente di seggio come presidente, segretario o scrutatore. Per dare la propria disponibilità occorre presentare, entro le ore 13 di sabato 24 settembre 2022, il modulo allegato direttamente presso il Servizio elettorale, sito a Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea), piano terra, stanza n. 3, o trasmetterlo, corredato da copia del documento di identità, all’indirizzo mail elettorale@comune.messina.it . Il richiedente dovrà altresì individuare precauzionalmente un segretario che, in caso di nomina, dovrà assisterlo nelle operazioni di seggio elettorale. Ai presidenti di seggio spetta il compenso di 224 euro, mentre ai componenti del seggio (segretario e scrutatori) spetta un compenso di 170 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i recapiti telefonici 090/7722257 – 090/7722105.