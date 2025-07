Messina Energy Boat arriva quarto nella sfida allo Yacht Club di Monaco

Ottimo risultato per gli universitari messinesi nel Principato

Anche quest’anno il Principato di Monaco ha accolto con entusiasmo la squadra universitaria “Messina Energy Boat” (MEB). Il 6 luglio 2025 si è conclusa la dodicesima edizione della Monaco Energy Boat Challenge (MEBC), prestigiosa manifestazione internazionale allo Yacht Club di Monaco che promuove l’innovazione e la sostenibilità nel settore nautico, attraverso la ricerca di soluzioni energetiche all’avanguardia.

Il team MEB, nato nel settembre 2022, ha già partecipato alle precedenti due edizioni prima di affrontare questa nuova sfida, ottenendo nel 2023 un 7° posto su 15 squadre partecipanti con il prototipo “Scirocco 48”, nel 2024 un 5° posto su 20 team partecipanti con il prototipo “Guglielmino”. Quest’anno la squadra è riuscita a migliorare il risultato ottenuto nelle precedenti edizioni, conquistando il 4° posto su 20 in gara.

Tra i partecipanti, la squadra peloritana è stata l’unica rappresentante del Centro-Sud Italia a competere nella prestigiosa categoria Energy Class, confrontandosi con altre 19 squadre universitari provenienti da tutto il mondo (Francia, Inghilterra, Indonesia, Spagna, Portogallo, Germania, Qatar, India, Croazia, Danimarca, Austria, Principato di Monaco).

La nuova imbarcazione è stata battezzata “Guglielmino 2.0”, un tributo che rinnova il profondo legame del team con la memoria del professor Eugenio Guglielmino, già direttore del Dipartimento di Ingegneria e scomparso lo scorso anno. Fu proprio lui, con grande determinazione, a sostenere e promuovere con forza la partecipazione dell’Università di Messina a questo progetto.

Il nuovo prototipo “Guglielmino 2.0” è completamente nuovo rispetto ai precedenti ed è stato progettato sulla base dei risultati ottenuti con il precedente prototipo “Guglielmino” durante le prove in mare svolte presso il Circolo del Tennis e Vela con il supporto del suo Presidente, Dott. Antonio Spatari. Tra le innovazioni introdotte, il prototipo è stato alleggerito di circa 14 kg rispetto a quello precedente, grazie anche alla progettazione e realizzazione di una nuova struttura, frutto di un processo avvenuto in collaborazione con i Main Sponsor Palumbo Shipyards e Palumbo Superyachts Refit hanno aperto le porte del loro cantiere messinese per accogliere gli studenti e le studentesse, fornendo un tangibile supporto tecnico ed operativo attraverso le proprie maestranze ed i propri team. È stato inoltre installato un motore da 25 kW, in sostituzione di quello da 15 kW utilizzato nella scorsa edizione. La capacità delle batterie è stata significativamente aumentata: 9,5 kWh per la trazione e 420 Wh per i servizi di bordo. Infine, è stato sviluppato un nuovo sistema di timoneria, più leggero e preciso, pensato per garantire maggiore efficienza e manovrabilità. Un percorso, quello degli studenti e dei professori, che dopo fasi di confronto sullo sviluppo e sulla struttura dell’imbarcazione avvenute insieme ai tecnici del Gruppo Palumbo, ha condotto al varo del 25 giugno presso il Circolo del Tennis e Vela.

Il nuovo prototipo è stato spedito ed assemblato presso lo Yacht Club di Monaco, che fornisce gli scafi ai team partecipanti. In seguito, è stato sottoposto alle ispezioni tecniche, superate con grande entusiasmo e orgoglio da parte del team.

Terminate le verifiche, i ragazzi hanno affrontato quattro diverse prove previste dalla competizione, confrontandosi con i team provenienti da tutto il mondo. Tra queste, la Qualifying Laps, una gara su un circuito chiuso di 0,5 miglia nautiche da completare nel minor tempo possibile, nella quale la squadra messinese ha conquistato il quarto posto, migliorando il proprio risultato di tre posizioni rispetto all’anno precedente. Nella Speed Record, una prova di velocità su un rettilineo di 1 km da percorrere alla massima velocità, il Messina Energy Boat ha raggiunto il quinto posto, guadagnando una posizione rispetto alla scorsa edizione. Durante la Endurance Race, gara di resistenza in cui le imbarcazioni devono compiere, in tre ore, il maggior numero di giri su un percorso lungo 0.66 miglia nautiche, il team ha ottenuto un eccellente quarto posto, migliorando di due posizioni rispetto all’anno precedente. Infine, nella Slalom Race una prova di manovrabilità e velocità su un percorso a zig-zag tra sei boe il team ha affrontato una sfida impegnativa: durante la prima manche, un problema tecnico ha messo a rischio la gara. Inoltre, il pilota ha accusato un dolore alla spalla proprio durante questa fase, complicando ulteriormente la prova. Nonostante tutto, in soli trenta minuti, i ragazzi sono riusciti a intervenire tempestivamente, ripristinando l’imbarcazione e tornando in acqua per completare con successo la seconda manche. Il pilota, con grande determinazione, ha portato a termine la sfida, contribuendo al raggiungimento del quinto posto finale. Un risultato che conferma l’elevato livello della preparazione tecnica e lo spirito di squadra che, da tre anni, contraddistinguono il team Messina Energy Boat.

La squadra presente a Montecarlo era composta dai seguenti membri: il prof. Vincenzo Crupi, in qualità di Faculty Advisor, la prof.ssa Gabriella Epasto, Vice Faculty Advisor, Giuseppe Brando (Team Leader), Giovanni Briguglio (Team Liaison), Gabriele Barraco (pilota), Daniele Rizzo, Fabio Distefano, Vittorio Geraci, Marco Pavan, Enrico Mara Orfanò, Filippo Rossini, Simone Cristiano e Roberto Antonio Carmelo Fonte (gruppo Design e Propulsione), Francesca Maria Larosa, Michela Michelizzi e Anna Crisafulli (gruppo Comunicazione e Marketing).

Il gruppo è profondamente orgoglioso del risultato ottenuto e di aver rappresentato ancora una volta l’Università di Messina classificandosi tra i primi quattro team in una competizione internazionale di altissimo livello. Il lavoro svolto durante tutto l’anno è stato intenso, appassionato e ricco di sfide, e vedere concretizzati gli sforzi in un traguardo così prestigioso ha riempito tutti i membri del team di grande soddisfazione.

L’ottimo risultato conseguito è frutto delle attività svolte durante tutto l’anno: una fase di progettazione, svolta presso l’Aula MEB del Dipartimento di Ingegneria, cui è seguita la fase di realizzazione presso il laboratorio del Dipartimento e del cantiere Palumbo Shipyards di Messina sotto la guida della General Manager la Dott.ssa Latino, ed infine le prove in mare presso il Circolo del Tennis e Vela. Queste attività sono state molto formative perché hanno permesso al team di coniugare la pratica alla teoria e di lavorare in gruppo. Il team è sempre stato supportato dall’Ateneo di Messina ed in particolare dalla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, prof.ssa Giovanna Spatari, e dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Ernesto Cascone, cui è stata consegnata la polo ufficiale del team MEB in occasione dell’evento “1925-2025 cento anni del Dipartimento di Ingegneria” di giorno 11 luglio 2025.

Per i ragazzi del Messina Energy Boat, rappresentare la Sicilia e, in particolare, la città di Messina, significa anche promuovere l’amore e il rispetto per il mare. Il loro impegno è orientato non solo all’innovazione tecnologica, ma anche alla sostenibilità ambientale: con le loro soluzioni a energia elettrica, intendono contribuire a ridurre l’inquinamento marino e valorizzare la bellezza e la fragilità dell’ecosistema che ci circonda.