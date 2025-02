Messina Energy Boat per il terzo anno consecutivo alla gara di Monaco

Il team universitario rappresenterà ancora il sud Italia, la competizione in programma a luglio vedrà competere 37 team e oltre mille studenti da 21 Paesi

Per il terzo anno consecutivo, il team Messina Energy Boat (Meb) è stato ammesso alla Monaco Energy Boat Challenge, l’evento internazionale dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nel settore nautico. La competizione arrivata alla XII edizione si terrà dal 2 al 5 luglio 2025 presso lo Yacht Club di Monaco, e Meb gareggerà nella prestigiosa categoria “Energy Class”.

L’approvazione del progetto è stata comunicata dal Comitato Tecnico della competizione, che ha elogiato il team per il suo impegno nella transizione energetica sostenibile: “La vostra dedizione e il vostro continuo impegno per far progredire la transizione energetica green hanno posizionato il vostro team come un partecipante distinto a questo stimato evento”

Un riconoscimento importante per il gruppo dell’Università di Messina, che rappresenterà ancora una volta il centro e sud Italia in una competizione che coinvolge 37 team e oltre 1000 studenti internazionali provenienti da 21 Paesi. La Monaco Energy Boat Challenge è una competizione internazionale organizzata ogni dallo Yacht Club di Monaco con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore nautico attraverso l’uso di tecnologie sostenibili. I team con i loro prototipi devono superare test di velocità, autonomia e manovrabilità in mare, oltre a presentare il loro progetto davanti a una giuria di esperti. La categoria Energy Class è caratterizzata da imbarcazioni progettate dagli studenti e dotate di sistemi di propulsione innovativi con un massimo di 10 kWh di energia a bordo.

Il team Messina Energy Boat

Il team Meb coordinato dal professore Vincenzo Crupi, docente del Dipartimento di Ingegneria e Faculty Advisor, è composto da dottorandi, ricercatori, docenti e soprattutto studenti dell’Ateneo messinese. Dopo aver partecipato alla Sardinia Innovative Boat Week nell’ottobre 2024, il gruppo ha avviato la progettazione di una nuova imbarcazione, seguendo la strategia che lo contraddistingue: test continui in mare lungo lo Stretto di Messina per ottimizzare il prototipo.

Il nuovo prototipo, Guglielmino 2.0, sarà ancora più green e SMART, continuando a onorare la memoria del Prof. Eugenio Guglielmino, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria, scomparso nel 2024. Fu lui, nel 2022, a volere la nascita del progetto, credendo fortemente che l’integrazione tra didattica e competizione sportiva rappresentasse il modo migliore per permettere agli studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche.

Attualmente, il progetto è nella fase di ricerca di sponsor e partner interessati a sostenere questa ambiziosa iniziativa, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie per un futuro più sostenibile. Messina Energy Boat continua così il suo viaggio, portando avanti innovazione, passione per il mare e spirito di squadra, con l’obiettivo di fare la differenza nel mondo della nautica sostenibile.

