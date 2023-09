Messina. Esenzione e riduzione della Tari, il Consiglio approva - Tempostretto

Approvata la proposta della Giunta e dell'assessora Calafiore. Ecco per quali soggetti

MESSINA – Riduzione della Tari per chi vive situazioni di disagio: il Consiglio comunale approva all’unanimità la delibera proposta dall’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. Con il voto favorevole dei 26 consiglieri presenti, s’introduce l’esenzione e la riduzione della Tari per i soggetti che vivono una condizione di disagio economico e sociale accertata dai Servizi sociali del Comune. L’esenzione totale della tassa comunale dei rifiuti riguarda i primi 500 “utilmente collocati in graduatoria fino al numero 500”.

Dal numero 501 al mille avranno l’esenzione di due rate. Le categorie “protette”, in linea con l’articolo 24 del regolamento, sono le famigile con reddito Isee fino a 13.500,00 e ultrasettantenne, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100 per cento.

A parità di reddito avrà la precedenza il contribuente più anziano. Le istanze saranno presentata online su una piattaforma ufficializzata nei prossimi giorni. Il dibattito in Consiglio si è concentrato sull’opportunità per alcuni consiglieri, come Felice Calabrò (Pd), di prevedere pure la possibilità di presentare una domanda cartacea. Ma l’assessore Roberto Cicala, in prima linea nel campo della lotta all’evasione fiscale e della digitalizzazione, ha sottolineato che “affidarsi alla tecnologia consente in tempi rapidi d’ottenere risposte alle istanze dei cittadini e in assoluta trasparenza”. Fondamentale che i soggetti non avvezzi all’uso di spid e a fare la domanda online possano anche essere aiutati, hanno sottolineato diversi consiglieri, con la possibilità di delega.

Di sicuro, queste misure d’esenzione e riduzione non riescono a risolvere tutti i problemi legati al disagio economico, né riusciranno a venire incontro a tutti coloro che vivono situazioni difficili, ma rappresenta un primo passo importante d’attenzione, come ha evidenziato l’assessora Calafiore, seppure insufficiente rispetto alla necessità. Rimane il tema di una città dove l’emergenza economica e sociale è prioritaria.

