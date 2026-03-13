Messina. Festa del papà, cimiteri aperti il 19 marzo

Chiusi, invece, il 18 marzo
In occasione della ricorrenza della Festa del Papà, il Comune di Messina – Servizio Cimiteri informa la cittadinanza sulle modalità di apertura dei cimiteri cittadini.
Nella giornata di giovedì 19 marzo 2026, i cimiteri suburbani osserveranno l’orario di apertura dalle ore 8 alle ore 13.
Gli stessi cimiteri rimarranno chiusi nella giornata di mercoledì 18 marzo 2026.
Per quanto riguarda il Gran Camposanto, è prevista la chiusura nella giornata di mercoledì 18 marzo, mentre giovedì 19 marzo sarà regolarmente aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 16:30.