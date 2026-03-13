Rampe Giostra – Annunziata, undici offerte

Pubblicato il verbale della prima seduta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei due viadotti

Sono undici le imprese e i consorzi che hanno presentato un’offerta per aggiudicarsi l’appalto integrato destinato al completamento e alla messa in sicurezza dei viadotti “O” e “P” di Giostra, a Messina. Ieri, nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria a Palermo, si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura della procedura telematica. L’obiettivo dell’intervento è la riapertura definitiva al traffico delle due rampe attraverso un appalto dal valore complessivo a base di gara di 3 milioni 864mila 745 euro. Questa cifra comprende la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l’esecuzione dei lavori.

I numeri dell’appalto

Il finanziamento complessivo dell’opera ammonta a 6,2 milioni di euro. La parte soggetta a ribasso d’asta comprende circa 2,8 milioni di euro per i lavori, oltre un milione di euro per i costi della manodopera e circa 43mila euro per i servizi di ingegneria e architettura. La copertura finanziaria è stata attestata con un decreto dello scorso dicembre, che ha ripartito i fondi con quote da 3,3 milioni per il primo anno, poi 1,8 milioni e infine un milione.

Le aziende in corsa

Alla scadenza del termine hanno risposto undici operatori economici, tra i quali figurano diverse associazioni temporanee di imprese e consorzi stabili. In lizza ci sono l’Ati Camedil Costruzioni s.r.l. con Promedil, l’Ati Costruzioni Bruno Teodoro spa insieme a Effebi s.r.l., il Consorzio Ciro Menotti, il Consorzio Stabile Agoaa, il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, Giada Costruzioni srl, Ingegneria Costruzioni Colombrita srl, La Porta Industries srl, Lupò Costruzioni s.r.l., l’Rti composto da Nicro Costruzioni s.r.l. e Chiaia s.r.l., e infine Steelconcrete Consorzio Stabile.

La procedura di scelta

Il seggio di gara, presieduto dalla dottoressa Maria Corrao, ha deciso di avvalersi dell’inversione procedimentale prevista dal codice degli appalti. Questo significa che, prima di passare alla verifica dei documenti amministrativi, una commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche ed economiche. Il criterio di aggiudicazione è basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, dove il punteggio premierà soprattutto le soluzioni tecniche per il consolidamento e la manutenzione stradale con 52 punti su 100. Altri 25 punti riguardano la professionalità di progettisti e imprese, mentre al ribasso economico è riservato un peso di 20 punti. I restanti 3 punti sono legati all’eventuale possesso della certificazione per la parità di genere.

