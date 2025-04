Messina. La filosofia di strada arriva in Piazza Duomo

Appuntamento domenica 13 aprile, alle 11, col prof. Davide Valenti

Domenica 13 aprile, a Messina, in Piazza Duomo, alle 11 del mattino, ci sarà una lavagna, una cassa con microfono e una persona che insegna filosofia. Davide Valenti è artista e insegnante di filosofia nei licei di Milano, che da mesi gira per le piazze d’Italia come un artista di strada, ma, invece di suonare o fare il giocoliere, dà lezioni pubbliche di filosofia.

In realtà quelle di Davide Valenti sono lezioni interattive. Il pubblico viene stimolato con domande sui temi più importanti della vita quotidiana e poi discute per trovare la verità nel centro del cerchio.

L’obiettivo della filosofia di strada inventata dal prof. Valenti non è “fare filosofia”, ma fare esperienza delle questioni affrontate.

In una recente intervista, Valenti spiega che, a differenza di tante proposte culturali che servono all’uomo di oggi per distrarsi, la filosofia di strada mira ad aiutarlo a stare nella realtà e a godere di essa. D’altra parte, la filosofia ha sempre cercato la Verità. L’importante, per Valenti, è che questa non rimanga un’astrazione, ma che diventi pratica.

Tutto ciò viene raggiunto attraverso la connessione tra i partecipanti che, poco a poco, si crea durante le lezioni: “solo l’altro può aiutarmi ad ampliare il mio mondo”.

Quindi, la filosofia di strada è per tutti coloro che vogliono cambiare o conoscersi di più. È un’opportunità per superare la paura di guardare le cose e se stessi così come sono, senza la paura del giudizio degli altri.

La Sicilia è forse il luogo migliore per queta attività, perché la filosofia greca è stata la più pratica, nonostante le vette teoriche.

Valenti è già stato in piazze, locali, e teatri ad Agrigento, Palermo e Mazara del Vallo. Messina sarà la sua ultima tappa prima di tornare a Milano, dove vive e lavora.

Come ogni prima lezione in piazza, quella di Messina riguarderà che cos’è e come nasce la filosofia.