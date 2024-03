Messina-Foggia. Modica: “Amareggiati, poteva arrivare la svolta”

Le dichiarazioni dei due allenatore al termine della sfida del Franco Scoglio. Modica ringrazia il pubblico presente

MESSINA – “Il mio pensiero – sono le prime parole di mister Modica – è che dopo un primo tempo bellissimo in cui abbiamo creato e tirato, nove calci d’angolo nei primi quarantacinque minuti, prendendo gol su una sbavatura. Quello che mi disturba di più è che non riesco a giocare le partite normali e ogni partita regaliamo sempre qualcosa o qualcuno. Una situazione che mi dà molto disturbo, vallo a raccontare a chi non c’era che abbiamo perso 3-0 in casa. Questo scivolone per metà è nostro e per metà non è additato a noi come spesso. Mi spiace per i tifosi, oggi ci fossero stati presupposti normali avrebbe gioito tutti quelli venuti, una cornice così bella forse neanche col Catania e per loro sono molto dispiaciuto. Dispiaciuto per la squadra che si è applicata tanto, forse uno dei più bei primi tempi di questa squadra”.

Sulle scelte iniziali in attacco il mister commenta: “Per me hanno fatto bene, la squadra nel primo tempo ha fatto molto bene. Forse le scente nell’ultimo passaggio Rosafio ha sbagliato qualcosa, nell’insieme hanno fatto cose importanti, quattro palle per andare in vantaggio con quattro tiri in porta, non siamo riusciti a concretizzare e capitalizzare. Abbiamo incontrato un grandissimo portiere, bravo lui ma d’altronde fa parte del Foggia e quello che ha potuto parare l’ha parato tutto. Siamo un po’ amareggiati perché oggi potevamo dare la svolta importante per qualcosa importante, ci tocca abbassare le orecchie”.

Sugli episodi girati a svantaggio del Messina l’allenatore di Mazara del Vallo dischiara: “Non c’era nervosismo in campo, sentivano qualche ingiustizia dentro il campo i ragazzi. Siamo in nove non è partita normale e poi mi sono stancato di fare vittimismo, valutate le partite. L’espulsione di Manetta ci ha penalizzato e quella di Frisenna ancora di più. Mi manca l’equità, delle espulsioni ne parleremo” taglia corto Modica non volendo commentare l’arbitraggio.

Mirko Cudini, allenatore del Foggia

Al termine della sfida l’allenatore dei satanelli Cudini: “Innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno affrontato la partita dopo tante problematiche. L’avevamo preparata diversamente e abbiamo sofferto troppo nel primo tempo soprattutto sulle corsie esterne del Messina. Nel secondo tempo, non dico grazie alle espulsioni che fanno parte della partita, siamo riusciti a fare il 2-0 e gestire la partita. Ci portiamo tre punti importantissimi in questo scontro diretto che ci avvicina alla salvezza e poi per guardare a qualcosa di diverso. Non siamo sicuri dei playoff, abbiamo il dovere e la voglia di crederci, se prima dovevamo lottare per un obiettivo alzando l’asticella dobbiamo guardare più in alto. Per loro è normale quando si resta in meno uomini difficoltà a gestire”.

Articoli correlati