Messina. “Fondi a rischio per ristrutturare il Celeste e il Palamerlino?”

Interrogazione al sindaco Basile firmata dai consiglieri Calabrò e Russo. I due cantieri dovrebbero essere avviati entro il 31 agosto, pena la perdita dei finanziamenti

MESSINA – I consiglieri comunali del Pd Felice Calabrò e Antonella Russo hanno presentato oggi un’interrogazione al sindaco Federico Basile per ricevere rassicurazioni sui progetti di riqualificazione dello stadio Giovanni Celeste e del Palamerlino al villaggio Cep. “In questi giorni il ministro dello sport Abodi, scrivendo al presidente dell’Anci – spiegano i due consiglieri – ha lanciato l’allarme relativo al rischio che i comuni italiani potrebbero perdere 158 milioni di euro, dei fondi Pnrr, destinati all’impiantistica sportiva”.



La preoccupazione è relativa al fatto che molti dei comuni ammessi al finanziamento non riuscirebbero ad avviare i cantieri entro il termine stabilito, ovvero entro il prossimo 31 agosto, con la conseguente perdita del finanziamento europeo.

“Atteso che il comune di Messina per il progetto di restyling dello stadio G. Celeste e per il progetto di ricostruzione del PalaMerlino – sottolineano Calabrò e Russo – è stato ammesso a beneficiare dei finanziamenti a valere sui fondi PNRR, ci chiediamo a che stato è l’iter per l’apertura dei due cantieri in questione”. I due consiglieri comunali del Pd chiedono al sindaco Basile di sapere se i cantieri nei due impianti saranno avviati entro il termine del 31 agosto o se vi è il rischio di perdere il finanziamento europeo.