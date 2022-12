Messina. Fontana di Orione, passo avanti verso il restauro - Tempostretto

Finalmente appaltate le indagini geognostiche. Serviranno per completare il progetto di recupero

MESSINA – E’ stata aggiudicata la gara per la realizzazione delle indagini geognostiche della Fontana di Orione. L’appalto, per l’importo di quasi 70mila euro oltre Iva, è stato assegnato alla ditta Geochek srl di Misterbianco (Catania). Dopo diversi incontri e sopralluoghi, ritardati dall’emergenza Covid, si è giunti all’affidamento dell’appalto propedeutico alla progettazione esecutiva per il restauro dell’importante opera del Montorsoli.

“Abbiamo compiuto un passo avanti rispetto a quello che si era progettato e fermo da tempo, sbloccando l’iter in accordo alla Soprintendenza e ai tecnici dell’Opificio delle pietre dure di Firenze. Procediamo così verso il completamento dell’iter progettuale necessario alla successiva fase dei lavori”, hanno annunciato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore Massimiliano Minutoli.

