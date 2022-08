Messina. Forza Italia giovani, nuova governance: Arena nuovo coordinatore cittadino - Tempostretto

Il coordinamento provinciale affidato a Samuele Scarcella

MESSINA – Nell’ottica della riorganizzazione complessiva della macchina territoriale Forza Italia giovani ha una nuova governance a Messina. Il coordinatore regionale Andrea Mineo (nella foto), d’intesa con il coordinatore nazionale Marco Bestetti, ha nominato Samuele Scarcella, consigliere di facoltà e candidato alle ultime amministrative, nuovo coordinatore provinciale di Messina. Mineo ha poi nominato Alessandro Arena, giovane praticante avvocato, nuovo coordinatore cittadino di Messina. La nuova governance si è già insediata pronta per le prossime sfide. “I nostri giovani azzurri di Messina – dice Andrea Mineo – anche alla luce degli ultimi risultati amministrativi, hanno dimostrato una ottima capacità ed è per questo che abbiamo voluto dare un nuovo impulso con la nomina di due giovani che in questi ultimi anni hanno dato un ottimo contributo alla crescita del partito nel territorio messinese. Un ringraziamento – prosegue Mineo – va a Maria Rosa Chiofalo, già coordinatrice dell’area metropolitana di Messina, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Forza Italia Giovani – conclude – in tutte le province è una realtà che dimostra quotidianamente di essere un pilastro del partito per il presente e il futuro”.