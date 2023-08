Messina. "Franco-Italienne 2023, in bicicletta contro il cancro" - Tempostretto

Tappa a Messina della marcia in bicicletta per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione oncologica

La “Franco-Italienne 2023”, marcia in bicicletta per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione oncologica, ha fatto tappa stamani a Messina.

Ad accogliere la carovana ciclistica a piazza Duomo, il sindaco Federico Basile e gli assessori Alessandra Calafiore e Massimo Finocchiaro.

All’iniziativa, organizzata dall’associazione Calm (Comme a la maison), del Servizio di Oncologia Medica dell’ospedale francese di Chateauroux-Le Blanc, con il sostegno di istituzioni, volontari e sportivi delle 14 città coinvolte nel tour ciclistico, hanno preso parte anche la Croce Rossa – Comitato di Messina e la Lilt sezione Messina.

Obiettivo della manifestazione è quello di lanciare a piazza Duomo, come in ogni piazza toccata dalla carovana, un messaggio di speranza, ma soprattutto di fare sensibilizzazione sul ruolo fondamentale dello screening oncologico nella prevenzione del cancro e l’importanza dello sport in ambito oncologico, mettendo in risalto la solidarietà tra Italia e Francia per una buona causa.