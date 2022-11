Messina Futsal a caccia di conferme contro il Real Termini - Tempostretto

Il Messina Futsal vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi nell'ottava di campionato

Messina Futsal chiamato ad allungare la striscia di risultati utili nella sfida di sabato 19 novembre sul campo del Real Termini, valida per l’8ª giornata del campionato nazionale di serie B di calcio a 5. Dopo tre vittorie ed un pareggio negli ultimi quattro incontri disputati, i giallorossi intendono mantenere alta la concentrazione contro un avversario temibile, per giunta a caccia di punti, davanti ai propri sostenitori, per risalire la china in graduatoria.

Il tecnico peloritano Salvatore Battiato dovrà fare a meno dell’infortunato Andrea Consolo, fermato da noie muscolari, ma recupera il portiere Simone Fiumara ed il laterale Andrea Cucinotta. Durante gli allenamenti settimanali, il gruppo non ha lesinato energie, impegnandosi al massimo in ogni seduta, nella palestra di Montepiselli, per alzare l’asticella delle ambizioni.

Dirigeranno il match, che inizierà alle ore 16, i signori Emmanuele Nazareno Di Gregorio di Catania e Salvatore Cucuzzella di Ragusa (cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta).

8ª giornata girone H

Città di Palermo-Megara Augusta; Ecosistem Lamezia-Casali del Manco; Arcobaleno Ispica-Mascalucia C5; Drago Acireale-Mirto; Real Termini- Messina Futsal; Monreale-Villaurea.

Classifica Serie B

Città di Palermo 16; Ecosistem Lamezia 14; Megara Augusta 13; Messina Futsal, Mirto e Città di Acri 11; Monreale 10; Casali del Manco e Mascalucia C5 9; Drago Acireale 7; Villaurea 5; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 0.

