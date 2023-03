Messina Futsal in trasferta a Monreale dopo il turno di riposo - Tempostretto

La squadra allenata da Mittelman deve continuare a vincere per rimanere nei piani alti della classifica e giocarsi la promozione

MESSINA – Il Messina Futsal aprirà domani il mese di marzo affrontando in trasferta il Monreale C5 nella 20ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Dopo una settimana di stop, i giallorossi sono chiamati a dare continuità alla vittoria contro l’Arcobaleno Ispica per rimanere nel “trenino” della promozione, composto da quattro squadre in corsa per i tre “pass” necessari per il salto diretto in A2, in un turno che prevede pure lo scontro diretto Ecosistem Lamezia-Mascalucia.

I ragazzi allenati da Marcelo Mittelman dovranno badare, però, esclusivamente alla loro partita contro un avversario che farà il possibile per metterli in difficoltà. Il tecnico argentino avrà a disposizione l’intero organico, per cui potrà operare le scelte che riterrà più opportune per conquistare un risultato positivo. Il match, che inizierà alle ore 17, sarà arbitrato dai signori Carlo Girone di Taranto e Salvatore Freccia di Catanzaro (cronometrista Antonino Schifano di Trapani).

Programma e classifica

Programma partite 20ª giornata serie B:

Arcobaleno Ispica-Villaurea;

Città di Palermo-Mirto;

Drago Acireale-Città di Acri;

Ecosistem Lamezia-Mascalucia C5;

Monreale C5-Messina Futsal.

Riposano: Casali del Manco e Real Termini.

Classifica girone H: Città di Palermo 36; Mascalucia C5 35; Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 31; Drago Acireale e Casali del Manco 22; Villaurea e Mirto 21; Monreale C5 17; Città di Acri 15; Arcobaleno Ispica 12; Real Termini 10.

