Il Messina Futsal ospita la capolista Palermo. Fiumara: "Compito difficile" - Tempostretto

Il portiere e capitano dei giallorossi non sottovaluta il Città di Palermo: "La classifica non mente". Appuntamento sabato ore 16 al PalaMili

MESSINA – Il Messina Futsal sfiderà domani (sabato 26 novembre, ndr) la “prima della classe”. Nella 9ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5, i giallorossi cari al presidente Fabrizio Caratozzolo ospiteranno, al “PalaMili”, il Città di Palermo, capolista del girone H.

È l’incontro di cartello di questo turno, poiché metterà di fronte due delle squadre che occupano il podio con l’Ecosistem Lamezia, seconda, che riposerà come da calendario. I rosanero hanno conquistato, fin qui, 19 punti in 7 partite disputate, confermando di avere un organico completo, rodato e di qualità in ogni reparto.

L’area in casa Messina Futsal

Dal canto suo, la formazione peloritana viene da cinque risultati utili di fila, 4 successi ed 1 pareggio, che le hanno permesso di scalare posizioni in graduatoria. Il tecnico Salvatore Battiato dovrà fare a meno degli squalificati Federico Venuto e Daniele De Luca e con tutta probabilità pure dell’infortunato Andrea Consolo.

“Conosciamo bene il Città di Palermo è una compagine molto attrezzata – presenta, così, la gara il capitano Simone Fiumara – e la posizione in classifica non mente assolutamente. Ci attende un compito difficile, ma crediamo, davanti ai nostri tifosi, di avere le qualità per metterli in difficoltà e magari fare bottino pieno”. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 16, i signori Domenico Saccà di Reggio Calabria e Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia (cronometrista Andrea Salanitro di Catania).

Programma e classifica girone H

Casali del Manco – Arcobaleno Ispica

Mirto – Città di Acri

Villaurea – Real Termini

Messina Futsal – Città di Palermo

Megara Augusta – Drago Acireale

Mascalucia – Monreale

Città di Palermo 19 punti

Ecosistem Lamezia 17 punti

Messina Futsal 14 punti

Megara Augusta 13 punti

Città di Acri e Mirto 11 punti

Drago Acireale, Mascalucia C5 e Monreale 10 punti

Casali del Manco 9 punti

Villaurea 8 punti

Real Termini 3 punti

Arcobaleno Ispica 1 punto

