Messina Futsal, per l'esordio casalingo arriva il Mascalucia - Tempostretto

Appuntamento al PalaMili sabato pomeriggio ore 18:30

MESSINA – Atteso esordio casalingo domani (sabato 15 ottobre, ndr) per il Messina Futsal, che ospiterà il Mascalucia C5 nella 3ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Dopo il pareggio in rimonta per 3-3 nella partita esterna contro il Villaurea, la squadra allenata da Sergio Carnazza disputerà la prima gara davanti ai propri sostenitori, al “PalaMili” con inizio alle ore 18:30. Arbitreranno il match i signori Andrea De Luca e Rosy Sansostri di Paola (cronometrista Antonio Melita di Messina).

Come si presenta il Messina Futsal

I giallorossi si presenteranno in campo con il forte brasiliano Everton Guarnieri, arrivato in settimana nella città dello Stretto e subito integratosi con i compagni. Si tratta di un giocatore che abbina mirabilmente qualità ed esperienza e che potrà fornire, quindi, un prezioso contributo alla causa peloritana.

Sicuro assente, invece, lo squalificato portiere Simone Fiumara, mentre è a rischio l’acciaccato Andrea Cucinotta. Gli etnei, pur non essendosi ancora sbloccati in graduatoria, presentano un organico completo e di livello con alcune importanti individualità. Le due compagini si sono già affrontate, ad inizio stagione, nel triangolare della Coppa della Divisione.

Programma 3ª giornata serie B (girone H)

Mirto – Ecosistem Lamezia

Città di Palermo – Real Termini

Megara Augusta – Casali del Manco

Messina Futsal – Mascalucia C5

Drago Acireale – Monreale

Città di Acri – Arcobaleno Ispica

Riposa: Villaurea

