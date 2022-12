Messina Futsal qualificato per la Coppa, ultima del 2022 in trasferta - Tempostretto

In provincia di Cosenza il Messina Futsal chiude la stagione sul campo del Mirto

MESSINA – Il Messina Futsal si è qualificato per la Coppa Italia del girone H del campionato di serie B di calcio a 5, centrando, così, il prestigioso obiettivo per il secondo anno di fila. La matematica di un posto tra le prime quattro in graduatoria al termine del girone d’andata è arrivata, in settimana, dopo la vittoria del Città di Acri nel recupero contro il Megara Augusta.

Una bella notizia giunta ai giallorossi prima della sfida in trasferta contro il Mirto, in programma domani (sabato 17 dicembre, ndr) con inizio alle ore 15,00 al Palazzetto dello Sport di Crosia, in provincia di Cosenza. La squadra allenata da Salvatore Battiato si troverà di fronte un avversario temibile, che occupa la settimana posizione e capace, in particolare davanti ai propri sostenitori, di fornire ottime prestazioni. Il tecnico peloritano dovrà fare a meno dell’infortunato Andrea Consolo, che sta recuperando da un problema muscolare, e del portiere Federico Venuto. Arbitreranno il match, valido per la 12^ giornata, i signori Lucy Molinaro e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme (cronometrista Giovanna Zubba di Lamezia Terme).

Programma e classifica

Città di Palermo-Casali del Manco; Mirto- Messina Futsal; Real Termini-Ecosistem Lamezia; Drago Acireale-Mascalucia C5; Monreale- Arcobaleno Ispica; Città di Acri-Villaurea. Riposa: Megara Augusta.

Città Palermo 24; Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 21; Mascalucia 17; Megara Augusta 16; Casali del Manco 15; Mirto, Città di Acri e Villaurea 14; Drago Acireale e Monreale 13; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 2.

Articoli correlati