Messina. Giornata di studi per il centenario di Pasolini, ospite il regista Aurelio Grimaldi - Tempostretto

Verrà proiettato il film "Nerolio. Sputerò su mio padre"

Giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 9 nella sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, il DiCAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne), l’Accademia Peloritana dei Pericolanti e il Cisu (Centro Internazionale di Studi Umanistici), in occasione del centenario della nascita dello scrittore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini, organizzano una giornata di studi a lui dedicata, in analogia con quanto in quest’anno viene portato avanti da tante istituzioni culturali. Il tema, “Il Sud di Pasolini”, su cui relazioneranno studiosi degli Atenei di Catania (A. Sichera) e Messina (G. Forni, E. Girlanda, N. Primo) è particolarmente significativo in quanto specchio della sensibilità dell’uomo e dello scrittore Pasolini.

Al termine dei lavori, alle ore 11.30, verrà proiettato il film “Nerolio. Sputerò su mio padre”, del regista Aurelio Grimaldi, film ispirato alla figura dell’eclettico italiano, considerato fra i maggiori intellettuali del Novecento. Il film, girato interamente a Siracusa in appena 17 giorni, tratta di un viaggio immaginario che Pasolini, mai nominato ma esplicitamente rievocato, avrebbe potuto compiere in auto da Messina a Siracusa. Alla proiezione sarà presente il regista Aurelio Grimaldi, figura di primo piano della cinematografia italiana, nonché fine interprete del mondo letterario siciliano, che arricchirà la giornata di studi con la sua lettura della personalità di Pierpaolo Pasolini.