Tribunale di Messina. Sentenza di adozione

Redazionale

In data 24.04.2024 è stata pubblicata la sentenza del 18.04.2024 n. 1053/2024 con la quale la 1° Sezione civile del Tribunale di Messina, all’esito del procedimento n. R.G. 107/24 introdotto ai sensi dell’art. 291 e segg. C.c., ha disposto farsi luogo all’adozione della maggiorenne cittadina Bielorussa Dziamko Nina Siarheyeuna nata a Kashchino, in Bielorussia il 12.11.2004, da parte dei ricorrenti, i signori Idà Gaetano nato a Reggio Calabria il 05.09.1965 ed Aliquò Emanuela nata a Messina il 02.09.1967, rappresentati dall’avv. Roberto Marotta del Foro di Roma.

Di seguito il dispositivo della sentenza: “Il Tribunale di Messina, sezione prima civile, visto l’art. 313 c.c., dichiara l’adozione di Dziamko Nina Siarheyeuna, nata il 12 novembre del 2004 in Kashchino, regione di Vitebsk, Bielorussia, da parte di Idà Gaetano nato a Reggio Calabria il 05.09.1965 e Aliquò Emanuela nata a Messina il 02.09.1967; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall’art 314 c.c.; dispone che l’adottata assuma il cognome degli adottanti e lo posponga al proprio; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta; nulla sulle spese.

Cosi deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 18/04/2024.”