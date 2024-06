L'uomo, per fortuna, non ha riportato ferite gravi

Un giovane ha aggredito un anziano sul bus 29 dell’Atm, in via Garibaldi vicino a piazza Castronovo, e poi è scappato via.

E’ arrivata un’ambulanza in soccorso dell’uomo, che per fortuna non ha riportato ferite gravi. Le Volanti della Polizia sono alla ricerca del giovane e indagano per risalire alle cause della lite.