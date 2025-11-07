 Messina. Gli agenti immobiliari confermano Letizia Mangiapane alla guida della Fiaip

Redazione

venerdì 07 Novembre 2025 - 09:30

Tra gli obiettivi la collaborazione con A.ris.Mé e Patrimonio Messina per l’acquisto di case

L’Assemblea degli Associati Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Messina, riunitasi nella Sala Consulta della Camera di Commercio per il rinnovo del Consiglio Provinciale, ha confermato alla presidenza Maria Letizia Mangiapane con l’unanimità dei voti.

La presidente, insieme ai consiglieri eletti Salvatore Bellingheri, Giuseppe Caristi, Vincenzo D’Italia, Carlo Giuffrida, Margherita Patti e Santo Puleo ha assicurato di voler proseguire nei prossimi 4 anni, il percorso intrapreso al fine di rendere la categoria sempre più forte, riconosciuta e protagonista del mercato immobiliare.

Mangiapane ha ricordato anche i nuovi impegni a cui la Fiaip è chiamata, come la richiesta di collaborazione avanzata dalle società partecipate del Comune A.ris.Mé e Patrimonio Messina per l’acquisto di case.

La presidente ha inoltre auspicato un rafforzamento del dialogo con la Camera di Commercio, al fine di contrastare con maggiore efficacia l’abusivismo, tutelando non solo i cittadini, ma anche i professionisti che operano nel pieno rispetto delle regole e dei principi di terzietà.

Tra gli obiettivi del mandato figura infine la pubblicazione di un report periodico sull’andamento del mercato immobiliare provinciale, per valorizzare la Fiaip come fonte autorevole di dati e analisi di settore.

