Messina, grande albero crolla in Piazza Duomo FOTO

Grosso rischio nel cuore della città

Un grande albero è crollato nella tarda mattinata in Piazza Duomo, a Messina. Le radici dell’esemplare sono visibilmente divelte dal terreno, lasciando l’arbusto adagiato sulla pavimentazione della piazza.

L’episodio, le cui cause precise saranno da accertare – tra cui possibili fattori legati alle condizioni del terreno, all’età della pianta o a raffiche di vento – ha generato paura e disagi. La grande chioma verde occupa una parte della piazza pedonale, vicino a un’area alberata e a cartelli turistici.

Sul posto si attendono gli interventi delle autorità competenti e degli addetti del servizio di verde pubblico del Comune, che dovranno mettere in sicurezza l’area, rimuovere la pianta e valutare eventuali danni a strutture circostanti. Non si registrano notizie di feriti, ma l’accaduto impone una riflessione sulla stabilità e la manutenzione del patrimonio arboreo cittadino, specie in aree ad alta frequentazione come Piazza Duomo.