Messina, grande successo per la regata velica “Classe Waszp”

Nello Stretto di Messina, nel weekend di Pasqua, si è svolta la 1ª tappa Italia Cup in condizioni meteo favorevoli

MESSINA – Si è conclusa con grande partecipazione e successo la regata velica “Classe WASZP” svoltasi nello Stretto di Messina dal 4 al 6 aprile 2026, un evento che ha richiamato equipaggi, appassionati e operatori del settore da diverse realtà nazionali. Le condizioni meteo favorevoli e la straordinaria cornice naturale dello Stretto hanno contribuito a rendere le tre giornate di competizione particolarmente spettacolari, offrendo momenti di alto livello sportivo e valorizzando ulteriormente il territorio.

Fondamentale, per la buona riuscita dell’evento, è stato il ruolo della Capitaneria di porto di Messina che, in qualità di Autorità Marittima dello Stretto, ha coordinato e monitorato tutte le numerose attività marittime che quotidianamente interessano quest’area così complessa e trafficata. In particolare, si è resa necessaria un’attenta e oculata gestione del traffico marittimo attraverso il sistema VTS (Vessel Traffic Service), che ha garantito sicurezza e fluidità alla navigazione, nonché la costante presenza in mare della vedetta CP734, impegnata nelle attività di vigilanza e supporto operativo.

Indispensabile si è rivelato anche il contributo dei Piloti dello Stretto, ai quali va un sentito ringraziamento per la professionalità e la disponibilità dimostrate nel corso dell’intera manifestazione, assicurando un prezioso supporto nella gestione delle manovre e nella sicurezza della navigazione. L’evento si conferma così un importante appuntamento sportivo e organizzativo, frutto di una sinergia efficace tra istituzioni, operatori marittimi e comunità locale, con l’obiettivo condiviso di promuovere lo sport della vela nel rispetto della sicurezza e della tutela del mare.