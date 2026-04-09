B Interregionale, Svincolati Milazzo ha la meglio sulla Basket School Messina

Nella 27ª giornata di campionato arrivano alcune sorprese, i mamertini tengono viva la loro speranza di playoff. Vittoria del Barcellona Basket

Non riesce la rimonta alla EcoJump Messina Basket School, che cade nella 27ª giornata di Serie B Interregionale 75-70 nel derby contro la Svincolati Milazzo al termine di una gara intensa e dai ritmi elevati, soprattutto in avvio, caratterizzata dalle altissime percentuali dall’arco dei padroni di casa, specie nei primi due quarti e mezzo. Vittoria invece per il Barcellona Basket che in casa vince lo scontro diretto contro l’Academy Catanzaro, la formazione longanese si porta avanti consapevole che dovrà osservare un turno di riposo all’ultima giornata.

Una sconfitta, la solita in trasferta verrebbe da dire, per gli scolari di coach Sidoti che complica il cammino playoff dei peloritani, che conservano però il vantaggio nella differenza canestri proprio sui mamertini. Saranno decisive le ultime tre giornate per i messinesi: si partirà dalla sfida casalinga contro Corato, prima del doppio incrocio durissimo con Ragusa in trasferta e Matera al PalaTracuzzi, che chiuderà la regular season.

Nel girone F cade a sorpresa e piuttosto malamente Matera sul campo di Corato, pessimo quarto di avvio 24-9 che compromette l’intera partita. Ragusa riposava mentre Reggio Calabria ne approfitta per riavvicinarsi. In fondo nella zona playoff/salvezza diretta c’è molto affollamento con il piazzamento tra le prime otto che è raggiungibile ancora da tante squadre.

Svincolati Milazzo – Basket School Messina 75-70

Al PalaMilone l’avvio è subito vivace: botta e risposta dall’arco tra Maiorana e Vinciguerra, poi è ancora Maiorana, con un gioco da tre punti, a firmare l’8-5 dopo poco più di due minuti. Messina reagisce e trova prima il pareggio e poi il sorpasso con Vinciguerra, ma Milazzo cambia marcia: Malual guida il controbreak, Aiello chiude un parziale di 6-0 e i locali allungano fino al 20-10 dopo una serie di palle perse giallorosse. Nel finale di quarto, però, Iannicelli e Busco riducono il gap con due triple, prima che Malual e Letizia ristabiliscano le distanze: si va al primo mini-intervallo sul 28-20.

Nel secondo periodo è Chakir ad aprire con una tripla, ma Milazzo continua a trovare con facilità la via del canestro: Malual e Bolletta tengono alta la percentuale offensiva, mentre Messina fatica a dare continuità e paga già undici palle perse. Nonostante tutto, i giallorossi riescono a rientrare con Marinelli e Warden fino al 36-32, ma sulla sirena Aiello piazza la tripla del 44-36 che rimanda indietro gli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi Messina prova a cambiare inerzia: Vinciguerra e Chakir accorciano, con quest’ultimo protagonista anche di un gioco da quattro punti per il 48-43. Ma nel momento migliore degli ospiti arriva la nuova spallata di Milazzo: Skesters, Malual e Maiorana colpiscono dall’arco in un parziale di 11-2 che vale il massimo vantaggio sul 62-47. Busco prova a scuotere i suoi, Marinelli accorcia, e nel finale di terzo quarto Chakir riporta Messina sotto la doppia cifra: 64-58 a dieci minuti dalla fine.

L’ultimo periodo si apre con un lungo digiuno offensivo, interrotto dai liberi di Chakir. È proprio il numero 8 giallorosso a trascinare la rimonta fino al 64-63 con una tripla che completa un break di 13-0. La partita sembra riaperta, ma Skesters interrompe l’inerzia con una bomba che ridà ossigeno ai padroni di casa. Milazzo ritrova fiducia e colpisce ancora, specie dall’arco, con Bolletta, Letizia e Maiorana, tornando sul +12 a poco più di tre minuti dalla fine. Messina prova a non mollare e rientra fino al -5 nell’ultimo minuto con Vinciguerra e Chakir, ma è troppo tardi. Lo Iacono ha anche l’occasione del -3 a 20” dalla sirena, ma non concretizza. Nel finale Milazzo gestisce e chiude sul 75-70.

Risultati 27ª giornata

Viola Reggio Calabria – Rende 97-52

Mola – Bari 68-82

Svincolati Milazzo – Basket School Messina 75-70

Castellaneta – Monopoli 89-81

Corato – Matera 97-63

Barcellona – Academy Catanzaro 84-73

Molfetta – Brindisi (non disputata)

Riposava Ragusa

Classifica girone F

Matera 38

Viola Reggio Calabria, Ragusa 36

Brindisi 32

Barcellona, Academy Catanzaro 30

Monopoli 28

Basket School Messina 26

Svincolati Milazzo, Castellaneta, Molfetta 24

Corato 22

Adria Bari 12

Rende 8

Mola 6