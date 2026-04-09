Serie D, l’Enna vince il recupero col Milazzo, cambia ancora la classifica

Nel recupero cadono i mamertini, l'Enna scappa via dalla griglia playout e avrà ancora una sfida da recuperare

Non è ricominciato nel migliore dei modi il percorso in campionato del Milazzo, sconfitto dall’Enna nel recupero della 29esima giornata. I mamertini ieri pomeriggio sono caduti al Generale Gaeta, dove la compagine ennese si è imposta con un netto 3-1. Una frenata significativa per i rossoblu, rimasti all’ottavo posto con 42 punti.

Calendario fitto per i mamertini, che già da domani torneranno a lavorare in vista di un nuovo impegno esterno. Il Milazzo infatti domenica prossima farà visita al Paternò, avversario in occasione del match valido per il trentunesimo turno di campionato in programma al Falcone-Borsellino alle 15. La formazione della città del Capo avrò inoltre da recuperare la sfida contro la Vigor Lamezia.

Altro match da recuperare nel girone I di Serie D quello tra Enna e Reggina, già fissata la data il 15 aprile. L’Enna già con la vittoria ai danni del Milazzo fa un altro passo verso la salvezza diretta e a differenza delle rivali avrà una partita in più ancora da disputare. Al momento la prima a salvarsi direttamente è il Ragusa a quota 32 punti e prossimo avversario dell’Acr Messina.

Enna – Milazzo 3-1

La prima occasione della gara è capitata ai locali, che al 9’ hanno sfruttato una punizione di Bamba, deviata bene da Quartarone. Il Milazzo ha risposto dopo appena un minuto, sfruttando la miglior occasione del primo tempo. Grandi meriti di Pipitone per un gran cross dalla destra, raccolto da Galesio tutto solo in area. L’attaccante allora ha tentato di calciare direttamente a rete, mancando tutta il gol del vantaggio. L’Enna al 14’ ha replicato con Distratto, molto pericoloso con una conclusione da distanza ravvicinata. I padroni di casa poco dopo hanno sfruttato una nuova occasione con l’esterno, andato vicino al gol con una soluzione da posizione defilata.

I gialloverdi sono cresciuti con il trascorrere dei minuti, sfruttando una doppia opportunità anche al 26’. La prima è capitata sul destro di Dadic, che con un tiro dal limite ha impegnato un super Quartarone, bravo nella respinta in corner. Sugli sviluppi dello stesso ci ha provato anche Franky Tchaouna, il cui tiro non ha inquadrato lo specchio. Al 28’ il Milazzo ha risposto con una punizione di Corso, finita però tra le mani di Mangano. I mamertini cinque minuti più tardi si sono accesi nuovamente in zona d’attacco, costruendo alla grande nella metà campo ennese: suggerimento corto di Giunta per Franchina, abile a trovare la misura del cross giusto per Galesio.

Il centravanti, tuttavia, è riuscito soltanto a spizzare il pallone di testa. L’Enna si è fatta trovare pronta, riportandosi a ridosso della porta di Quartarone con Distratto, che dopo un dribbling in area ha impegnato l’estremo difensore mamertino, bravo a respingere il suo tiro. Al 37’ il portiere ha fatto muro anche di fronte a una conclusione di Dadic, neutralizzata senza problemi. L’Enna tuttavia è riuscito a portarsi avanti proprio al 38’, sfruttando un’incertezza difensiva del Milazzo e portandosi in vantaggio con Frank Tchaouna. I gialloverdi a ridosso del recupero si sono mossi ancora con Bamba, che con un destro da fuori ha impegnato Quartarone, sicuro nella presa. Nel recupero allora il Milazzo si è rifatto vivo nell’area ennese, provando a sorprendere gli avversari con un mancino di Giunta. Il suo esterno al volo, però, è stato letto bene dal portiere locale Mangano.

Il secondo tempo al “Generale Gaeta”

Nella ripresa il Milazzo ha tentato l’aggancio con Galesio, che al 56’ ha tentato la soluzione da fuori trovando la respinta della difesa avversaria. Due minuti più tardi i mamertini si sono mossi anche con Giunta, che dopo aver raccolto un pallone in area ha provato la battuta diretta in porta, trovando ancora un attento Mangano in traiettoria. Il gol però è stato trovato dall’Enna, che al 59’ ha portato a termine un’azione ben costruita con Distratto, che ha beffato la retroguardia mamertina con un tiro all’angolino.

Il Milazzo non ha mollato la presa e al 62’ è andato nuovamente vicino al gol. Tutto è nato da una conclusione di Runza, che nel tentativo di tirare è riuscito a confezionare un assist per Galesio. L’attaccante a tu per tu con il portiere ha colpito di testa, non riuscendo però a gonfiare la rete. Da un possibile 2-1 al 3-0 concretizzato dall’Enna, che al 66’ ha nuovamente bucato la difesa mamertina con Distratto: ottima sponda di Frank Tchaouna e altro pallone piazzato all’angolino dall’esterno.

Dopo appena quattro minuti il Milazzo è riuscito ad accorciare le distanze, firmando l’unico gol di giornata con una prodezza di Franchina. Tutto nasce da un gran pallone lavorato da Curiale, bravo a giocare nello stretto e a crossare in area. La sfera, dopo una deviazione, è arrivata proprio dalle parti di Franchina che con una rovesciata spettacolare ha beffato Mangano per il 3-1. Al 79’ i mamertini sono andati vicini al secondo gol con Bosetti, che dopo uno scambio con Galesio ha provato la soluzione al volo trovando una deviazione decisiva. A ridosso del novantesimo, l’Enna è andato vicino al poker con Di Modugno, impreciso con un colpo di testa a due passi da Quartarone. Al Milazzo poi non sono bastati i minuti finali per accorciare e tentare l’assedio finale, dovendo incassare l’undicesima sconfitta in campionato.

Tabellino

Marcatori: 38’ Frank Tchaouna, 59’, 66’ Distratto, 70’ Franchina.

Arbitro: Niko Pellegrino (Teramo).

Assistenti: Luca Laganà (Siena), Michele Poneti (Firenze).

Ammoniti: Corso (M).

Enna (4-3-3): Mangano; Di Modugno, Spina, Occhiuto, Zerillo; Tchaouna Franky, Dadic, Rossitto; Distratto (dal 67’ Ruiz Tombesi), Tchaouna Frank (dall’87’ Andelkovic), Bamba (dal 62’ Gabrieli).

Allenatore: Alfredo Cimino.

A disposizione: Loliva, Nastasi, Pozzi, Cespedes, Bellingardo, Manganaro.

Milazzo (3-5-2): Quartarone; Runza, Corso (dal 57’ Cassaro), Sardo; Pipitone (dal 74’ La Spada), Giunta, Moschella (dal 46’ Silvestri), Chiappetta (dal 57’ Bosetti), Franchina; Galesio, Morabito (dal 46’ Curiale).

Allenatore: Gaetano Catalano.

A disposizione: Manna, Currò, Greco M, Vaiana.

La nuova classifica del girone I

Nissa 59

Savoia 57

Athletic Club Palermo 54

Reggina* 53

Nuova Igea Virtus 49 (5 punti di penalizzazione)

Gelbison 48

Sambiase 48

Milazzo* 42

Gela 41 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia* 36

Enna* 34

Ragusa 32

Vibonese 31

Acireale 30 (1 punto di penalizzazione)

Castrumfavara 28

Sancataldese 27

Acr Messina 24 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 18

*una partita in meno