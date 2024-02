Procura di Messina, Csm sceglie D’Amato

Con 15 voti contro i 14 incassati dalla collega, D'Amato frena la corsa dell'attuale reggente Rosa Raffa

MESSINA – Non ce la fa Rosa Raffa. Per un solo voto Antonio D’Amato è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Messina, con 15 voti contro i 14 incassati dall’attuale facente funzioni. E’ andata così la votazione al plenum del Consiglio superiore della magistratura, che oggi pomeriggio ha messo fine ai quasi 17 mesi di vacanza per il vertice della Procura messinese. La poltrona era scoperta dal settembre 2022 quando Maurizio De Lucia venne nominato alla guida della Procura di Palermo.

D’Amato è originario di Torre del Greco ed è stato PM a Palmi nel 1989, durante Tangentopoli ha fatto parte del pool napoletano. Esponente di Magistratura Indipendente, D’Amato è stato al ministero della Giustizia, al Dap e ha lavorato “in trincea” conducendo molte inchieste anti camorra.