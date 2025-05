Messina. I 30 anni della Biblioteca dei Cappuccini in via delle Mura

L’evento sarà anticipato dall’inaugurazione, nei locali della Biblioteca, della mostra “Le letture dei Frati Cappuccini” che avverrà lunedì 5 maggio alle ore 17.30

Martedì 6 maggio 2025 alle ore 17 nell’Auditorium della Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini di Messina (Via delle Mura, adiacente la chiesa Madonna di Pompei) saranno celebrati i 30 anni della sede attuale della Biblioteca.

30 anni in cui i Frati Cappuccini di Pompei, insieme ai laici che a vario titolo e con differenziate competenze hanno collaborato, si sono dedicati al servizio di custodia e promozione dell’immenso e prezioso patrimonio librario; 30 anni in cui la Biblioteca si è affermata sempre più come luogo di mediazione culturale, di promozione della cultura cristiana e francescana, di confronto nel pluralismo odierno. Tutto questo nel silenzio dello studio dei tanti utenti e negli eventi culturali organizzati durante questo Trentennio.

Ripercorreranno, con il proprio contributo e il proprio ricordo, i 30 anni della nuova sede della Biblioteca: il Ministro provinciale dei Cappuccini di Sicilia, p. Pietro Giarracca, il responsabile della Biblioteca p. Fiorenzo Fiore, il prof. Vincenzo Fera, il prof. Giuseppe Lipari e le bibliotecarie “storiche” dei Cappuccini dott.sse Elena Scrima, Giovanna Quartarone e Mariangela Orlando.

L’evento sarà anticipato dall’inaugurazione, nei locali della Biblioteca, della mostra “Le letture dei Frati Cappuccini” che avverrà lunedì 5 maggio alle ore 17.30. Un viaggio alla scoperta dei tesori antichi – libri, stampe e manoscritti – della biblioteca.

La mostra si protrarrà fino al 20 giugno 2025 e sarà visitabile nei giorni lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì/giovedì dalle ore 14 alle ore 18. Venerdì 16 maggio, in occasione della Notte del Libro e delle Biblioteche 2025 organizzata nell’ambito delle manifestazioni del Maggio dei Libri dal Comune di Messina, apertura straordinaria dalle ore 18.30 alle ore 22.30.