Messina. I 9 anni dell’arcivescovo Giovanni Accolla

IX anniversario dell’ingresso nell'arcidiocesi

MESSINA – Il 7 gennaio di nove anni fa l’arcivescovo Giovanni Accolla iniziava il suo ministero nella Chiesa di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. E questo è il suo ultimo anno alla guida della realtà cattolica messinese.

Il vescovo ausiliare ha inviato alla comunità diocesana una lettera per questa ricorrenza attraverso la quale invita a “riunirci in preghiera per rendere grazie a Dio dei tanti frutti spirituali maturati in questi anni nella nostra Comunità diocesana. E per ringraziare il nostro amato Pastore per la sua opera assidua e zelante a vantaggio di tutti noi”.

Oggi, nella Basilica Cattedrale alle ore 18, l’arcivescovo presiederà la concelebrazione eucaristica.