Messina, i congressini Cisl e i responsabili nei distretti

Per la Funzione pubblica, alla guida della segreteria aziendale riconfermato Daniele Pagana

MESSINA – Congressino della Cisl Fp Messina all’Asp, presso l’aula Mannino dell’ex Mandalari. Alla guida della segreteria aziendale riconfermato Daniele Pagana. Responsabile del dipartimento Sanità pubblica Venera Mostaccio.

Otto invece i componenti di segreteria che rappresentano tutte le strutture presenti nei vari distretti. Si tratta di Riccardo Cardone coadiuvato da Fabrizio Tuccio e Simone Genovese, per Taormina, Giacinto Ciaccio (coadiuvato da Deborah Fucile e Anna Costa) per Messina, Giusy Lorizio con Paola Gerbino e Cacace, Saporito nel Direttivo per Lipari, e poi Venera Mostaccio coadiuvata da Gaspare Spadaro e Antonio Nastasi per Milazzo, Luigi Presti, coadiuvato da Antonino Natoli, per Barcellona, Francesco Muschio a Sant’Agata di Militello. A Mistretta segretario territoriale Antonio Di Maggio, mentre rimane coordinatore referente sia per l’azienda ospedaliera pubblica ASP di Messina che per Ics Maugeri Gioacchino D’Agostino. Rieletto coordinatore per le professioni sanitarie Antonio Di Martino, mentre al coordinamento donne Cettina Restuccia, coadiuvata da Patrizia Merlo, Patrizia Restuccia Antonella Casablanca. Debora Fucile e Antonio Nastasi riconfermati responsabili della Salute Mentale, la prima per la città metropolitana di Messina, il secondo per Milazzo Barcellona Lipari.

Per quanto riguarda il congressino dell’ospedale Papardo vengono rieletti il segretario aziendale uscente Gianfranco Lucà e i componenti di segreteria in continuità Paola Ruta e Franco Calorenni, coordinatore giovani Igor Ingemi, coordinatore aziendale delle professioni sanitarie Mariella Mafrici, nel direttivo anche la RSU Letterio Messina.

La federazione provinciale messinese si avvarrà anche della inedita figura del coordinatore sindacale per l’area amministrativa provinciale Daniele Spignolo.