Messina. I cordoli della discordia, "necessario un dibattito in Consiglio" - Tempostretto

Gioveni e Carbone (FdI) hanno chiesto di convocare una seduta urgente della Commissione Viabilità

MESSINA – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e Dario Carbone hanno chiesto al presidente della Commissione Viabilità, Salvatore Papa, di convocare con urgenza una seduta sulla questione cordoli e pista ciclabile sul viale San Martino.

“Premesso che concettualmente non siamo contrari alle piste ciclabili – ha dichiarato i due consiglieri – riteniamo che a seguito delle prime criticità emerse o denunciate da parte dei cittadini (difficoltà di manovra dei bus, rischi per la sicurezza ecc.), un dibattito in Aula si renda necessario, sia con la parte politica, sia con quella tecnica, sia anche con il comandante della polizia municipale”.

“Aggiungiamo, infine, che un tema così importante e sentito e soprattutto che ha un impatto notevole sulla mobilità dei cittadini – concludono Gioveni e Carbone – non può non essere oggetto di approfondimenti, soprattutto se si pensa che a breve il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi sul Pums, che certamente dovrà tenere conto anche degli ultimi interventi strutturali posti in essere, e non solo quelli sul viale San Martino”.

