Mareggiata, situazione critica a S. Teresa: crolla il lungomare, scuole chiuse per tutta la settimana

Nella cittadina jonica si registrano cedimenti su circa 1 km di litorale. Danni ingenti anche a Roccalumera

Si fa sempre più critica la situazione nei centri costieri jonici, sferzati da un’imponente mareggiata. La forza delle onde sta progressivamente crescendo nelle ultime ore, provocando ingenti danni e rendendo impraticabili i lungomari. Situazione pesante a S. Teresa di Riva dove la porzione di lungomare crollata questa mattina nel quartiere di Barracca si è notevolmente ampliata, fino ad interessare l’intera carreggiata.

Cedimenti su circa 1 km di lungomare

“Allo stesso tempo – ha sottolineato il sindaco Danilo Lo Giudice nell’ultimo aggiornamento alla cittadinanza – c’è un fronte di cedimento complessivo che abbiamo verificato dalle telecamere dell’impianto di video sorveglianza di circa 700/800metri sempre nel tratto di lungomare di Barracca”.

Il primo cittadino ha annunciato che sarà indispensabile predisporre il doppio senso di circolazione in alcuni tratti della strada statale SS114, con istituzione del divieto di sosta sulla stessa non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Lo Giudice ha inoltre disposto ordinanza di chiusura di tutte le scuole per tutta la settimana.

La situazione a Roccalumera

Anche a Roccalumera il lungomare rimane chiuso. “È un momento difficile per il nostro territorio – ha dichiarato il vice sindaco Antonio Garufi – ma siamo sul campo per monitorare ogni metro del litorale. Anche se i danni sono già visibili e pesanti, il pericolo non è passato. Il picco è previsto nelle prossime ore e dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione”.

Mezzi in azione sul lungomare di Roccalumera

“La mareggiata in corso è in ulteriore intensificazione e, secondo le previsioni, il peggioramento continuerà dal pomeriggio di oggi fino alla mattinata di domani”, ha ribadito il sindaco Giuseppe Lombardo, invitando la popolazione a non uscire di casa o limitare al massimo gli spostamenti.

Le onde a ridosso di alcune strutture sul lungomare di Roccalumera

La situazione a S. Alessio Siculo

Regge al momento la barriera soffolta realizzata negli anni scorsi a Sant’Alessio Siculo. La presenza dei massi sott’acqua sta frenando l’impeto delle onde. “Nonostante l’eccezionalità della situazione meteo – ha confermato il sindaco Domenico Aliberti – con il mare che ancora sta crescendo, a Sant’Alessio si segnala soltanto la presenza di sabbia in diverse zone del lungomare. Al momento non sono presenti altre criticità”. Nella cittadina del Capo tutti i provvedimenti previsti fino ad oggi (divieto di sosta e transito sul lungomare, chiusura scuola, ecc.) sono prorogati fino a domani. Sarà sospesa anche la raccolta dei rifiuti.

La situazione a Furci Siculo

Le onde hanno raggiunto anche la sede stradale del lungomare di Furci. La via marina è stata chiusa al traffico dal sindaco Matteo Francilia, che sta monitorando attentamente la situazione. Il primo cittadino ha disposto il divieto di sosta sulla Ss114 con istituzione del doppio senso di marcia. A Furci, come negli altri centri della riviera jonica, domani le scuole rimarranno chiuse. Sospeso anche il servizio di raccolta dei rifiuti.

IN AGGIORNAMENTO