Messina. I Lions di "pari passo", 170 esami medici gratuiti a piazza Duomo - Tempostretto

Esami per il diabete, udito, vista, alimentazione, malattie infettive e misurazione della pressione

Con lo slogan di “pari passo” i Lions Club della Zona 7 di Messina, Host, Ionio, Peloro, Tyrrhenum e Colapesce, coordinati dalla presidente di Zona, Anna Capillo, domenica hanno organizzato il tradizionale appuntamento di aprile con il “Lions Day”, evento che ha visto i cinque Club di Messina impegnati con gli esami gratuiti per una campagna di prevenzione sanitaria e di informazione alla cittadinanza delle attività di servizio dei Lions Club.

L’evento si è svolto a piazza Duomo a Messina con in totale 170 esami per il diabete, udito, vista, alimentazione, malattie infettive e misurazione della pressione eseguiti dai medici volontari dei 5 Club Lions di Messina con il supporto logistico di numerosi soci. Presente un punto informativo per gli esami oncologici promossi dal centro screening dell’Asp di Messina e Tecnici di Amplifon per l’Udito. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione del servizio S-12/14 dell’Assessorato Regionale della Protezione Civile e alla compartecipazione attiva del Comune di Messina attraverso gli assessorati alla Protezione Civile, ai Servizi Sociali e al Patrimonio, insieme ai volontari della Protezione Civile di Messina.

All’iniziativa, presentata dal delegato al Lions Day Maurizio La Spina, sono intervenuti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.