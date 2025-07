Messina. Il 3 agosto le Frecce Tricolori

La presentazione a Palazzo Zanca

Per la prima volta nella sua storia, la Città di Messina ospiterà la leggendaria Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Le Frecce Tricolori solcheranno il cielo dello Stretto domenica 3 agosto 2025, nel corso dell’Air Show Messina 2025, l’evento acrobatico più atteso dell’estate. La manifestazione, promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca.

All’incontro, presenti il Sindaco Federico Basile, Vicesindaco Salvatore Mondello, l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli; hanno preso parte per l’Aeronautica Militare, il Colonnello Pilota Stefano Spreafico, Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, e il Capitano Pilota Stefano Capriello, Coordinatore AM; e il Direttore della manifestazione Francesco Moraci, unitamente al Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco.

Un evento straordinario e storico per la nostra città, che assume un valore ancora più significativo in coincidenza con il 70° anniversario della Conferenza Europea per la Sovranità del Popolo Italiano. Vedere il tricolore disegnare il cielo sopra lo Stretto – proprio qui a Messina – è un messaggio potente di appartenenza, unità e orgoglio nazionale. Confido che, a fronte di qualche inevitabile sacrificio o disagio legato ad agevolare l’evento, la città possa vivere una giornata davvero gioiosa e memorabile”, ha dichiarato il Sindaco Basile.

“Una sinergia perfetta tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, che stanno collaborando con impegno e senso delle istituzioni per la realizzazione di un evento di cui siamo orgogliosi di essere città ospitante. Un’occasione straordinaria, capace di richiamare un indotto stimato di circa 150 mila persone, che conferma ancora una volta la centralità di Messina nei grandi eventi a carattere nazionale. Un sentito ringraziamento va in particolare all’Aeronautica Militare, eccellenza del nostro Paese, per il valore simbolico e spettacolare che donerà alla manifestazione”, ha affermato il Vicesindaco e Assessore ai Rapporti con le Forze Armate Mondello.

“Portare le Frecce Tricolori a Messina, sul nostro meraviglioso litorale – ha sottolineato l’Assessore Finocchiaro – significa valorizzare il territorio e rafforzare il nostro impegno nel rendere la città protagonista di grandi eventi”. “Come per tutti i grandi eventi e per questo in particolare, oltre cinque mesi di lavoro e di confronti costanti, con il coinvolgimento sinergico di numerose forze civili e militari, per organizzare due giornate di grande rilievo – e in particolare un evento straordinario per una città come la nostra. L’arrivo delle Frecce Tricolori a Messina rappresenta un momento storico e di forte impatto simbolico, che siamo orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza”.

“Un evento di questa portata richiede un livello di sicurezza ampio e adeguato – ha spiegato l’Assessore Minutoli –. Oltre alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine, saranno attivamente coinvolti anche i volontari del Servizio di Protezione Civile comunale, nonché numerose associazioni di volontariato e di soccorso operanti sul territorio. La mobilità sarà attentamente monitorata e supportata da un potenziamento del trasporto pubblico locale. Alla base di tutto, come sempre, vi sono il buon senso e il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini”.

Il Colonnello Pilota Spreafico, Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella, ha ringraziato la Città di Messina “per aver offerto all’Aeronautica Militare l’opportunità di mostrare come lavoriamo e quanto siamo al servizio della collettività, in un contesto paesaggistico unico e affascinante come quello dello Stretto”.

A seguire il Capitano Pilota Capriello, in qualità di Coordinatore dell’evento, ha illustrato gli aspetti tecnici e organizzativi dell’Air Show, ringraziando il Direttore della manifestazione Francesco Moraci e il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, oltre all’Aeroporto dello Stretto per il supporto e l’ospitalità. Capriello ha inoltre spiegato che sono previste esibizioni di varie specialità di volo e presentazioni delle caratteristiche dei velivoli militari, fino al gran finale con l’attesissima esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che quest’anno celebra il 65° anniversario della sua fondazione. A terra, sarà allestito il Villaggio Azzurro, con stand informativi dove uomini e donne dell’Aeronautica Militare illustreranno le attività, i mezzi e le missioni dell’Arma Azzurra, offrendo un’occasione unica di incontro e dialogo con il pubblico.

Il Presidente Sculco ha rivolto un sentito ringraziamento al Comune di Messina e al Direttore della manifestazione Moraci, per l’impegno profuso nell’organizzazione di un evento complesso e straordinario, che approda per la prima volta a Messina, dopo due anni di intense Lavoro e interlocuzioni. A concludere il Direttore Moraci, ha evidenziato il ruolo fondamentale del Comune di Messina quale ente promotore dell’iniziativa, illustrando alcuni passaggi salienti del programma e le caratteristiche dei velivoli, nonché le misure predisposte per la sicurezza pubblica e il soccorso.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità delle persone con disabilità motoria. È stata infatti predisposta un’area riservata e accessibile, con una capienza massima di 70 unità, dotata dei requisiti minimi di sicurezza e visibilità, dedicata esclusivamente a persone in carrozzina e a un accompagnatore ciascuno. Per accedere all’area è necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 31 luglio 2025, inviando una mail all’indirizzo: segreteriaeventi@comune.messina.it

La richiesta dovrà contenere: i dati anagrafici completi del partecipante e dell’accompagnatore; la targa del mezzo e l’eventuale numero di contrassegno auto per la sosta; e copia del titolo di invalidità rilasciato dall’INPS. Le prenotazioni saranno accolte in ordine cronologico di ricezione delle e-mail, fino ad esaurimento dei posti disponibili.