Messina. Il 3 novembre Assemblea diocesana in cattedrale - Tempostretto

Convocata all'ìinizio dell'Anno pastorale dall'arcivescovo Giovanni Accolla

MESSINA – L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, ha convocato un’Assemblea diocesana per il prossimo 3 novembre alle 18 nella Basilica cattedrale. La convocazione riguarda i presbiteri diocesani e religiosi, i diaconi, i consacrati e i fedeli laici. E giunge all’inizio del nuovo Anno pastorale “nella prospettiva – spiega mons. Accolla – di ravvivare la gioia della comunione ecclesiale e di offrire alcuni orientamenti per il cammino da proseguire insieme come discepoli e testimoni di Cristo”. L’Assemblea è inquadrata nel “contesto del cammino sinodale che stiamo vivendo con tutta la Chiesa – prosegue il presule . e ci soffermeremo a riflettere sul tema, che desidero proporre nell’anno 2022-2023: La ministerialità nella vita delle comunità parrocchiali e della Chiesa locale”.