Messina. Il 4 luglio visite oculistiche gratuite nella sede Uici

Sole, sabbia, disidratazione sono fattori di rischio per gli occhi. Parte anche quest’anno la Campagna ‘La prevenzione non va in vacanza’ promossa dall’Iapb Italia Onlus in collaborazione con l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che attiva una serie di iniziative in tutta Italia.

La Campagna serve a educare ad alcune buone pratiche per salvaguardare, specie in estate, la salute visiva e al valore della prevenzione e degli screening per evitare o diagnosticare per tempo eventuali patologie.

La sezione di Messina dell’Uici organizza per venerdì 4 luglio, dalle 9 alle 13 e della 15.30 alle 18, nella sede dell’ambulatorio Uici di via Santa Cecilia, 98 una giornata di controlli gratuiti con i medici oculisti della struttura. Per prenotazioni contattare il numero 0902938637.

“Dopo il successo dell’anno scorso replichiamo quest’anno, comprendendo il valore della campagna – afferma il presidente dell’Uici di Messina, Costantino Mollica – ringraziamo la Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che permette all’Unione di organizzare iniziative in tutta Italia, ricordandoci il significato di sensibilizzare i cittadini su princìpi importante per la salute, princìpi che non hanno età. Bisogna iniziare sin da bambini a fare controlli oculistici – prosegue – perché in molti casi prevenire una malattia significa non ammalarsi o diagnosticarla per tempo e quindi avere più possibilità di non mettere a rischio la nostra vista. L’estate è una stagione bellissima, ma dobbiamo rimanere attenti su fattori che spesso non consideriamo e abitudini quotidiane sbagliate che a volte diamo per scontate”.