Messina. Il beach volley torna al Duomo e raddoppia: ci sono anche gli europei

Si partirà dal 17 giugno con le qualificazioni europee, poi dal 19 al 22 il World Pro Tour, al terzo anno a Messina

MESSINA – Prima le qualificazioni europee, poi il World Beach Pro Tour 2025. Piazza Duomo si prepara a ospitare ancora per il terzo anno consecutivo sabbia e palloni, ma anche centinaia di persone provenienti da fuori, tra atleti e nazionali da ogni parte del mondo, staff, fan, famiglie e appassionati. Ma stavolta si raddoppia, visto che le gare non saranno solo quelle della tappa mondiale ma anche le qualificazioni. Si partirà con queste ultime il 17 e il 18 giugno, poi dal 19 al 22 la manifestazione principale. A questa parteciperanno 28 coppie maschili e 28 femminili di 22 nazioni diverse. Si giocherà di più di sera e ci saranno più eventi collaterali, soprattutto musica e dj set dopo le partite.

A spiegare i dettagli durante la quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, è stato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro: “Anche quest’anno si organizzeranno queste meravigliose tappe, che stavolta sono 2, una per le qualificazione europee e una che invece è la tappa mondiale. Si faranno partite in notturna e si è pensato si animare la piazza anche dopo, con dj set e musica, infatti ci sarà un palco. E ci sarà anche una grande sorpresa che non sveliamo oggi. Dal 6 al 26 giugno piazza Duomo sarà impegnata prima con la preparazione dei campi e poi con i tornei. Con noi collaboreranno i vigili del fuoco e non solo. Lo scorso anno la nazionale del Giappone ha posticipato la partenza per godersi la città qualche altro giorno: questo è il simbolo di come funzionano queste attività, che favoriscono anche il turismo grazie a eventi di caratura internazionale. Abbiamo già fatto il primo tavolo tecnico. Atm metterà a disposizione circa 200 abbonamenti temporanei per permettere ad atleti e staff di spostarsi liberamente, Amam fornirà l’acqua, Messina Servizi collaborerà per lo spazzamento e la pulizia , insomma ci saranno come sempre tutte le partecipate. Se la federazione internazionale continua a chiederci una delle piazze più belle della Sicilia vuol dire che abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa nell’accogliere le nazionali”.

Al suo fianco Armando Maggiari, dirigente della Team Volley, che gioca un ruolo centrale nell’organizzazione dell’iniziativa al fianco del Comune. Ha spiegato: “Piazza Duomo è ricercata perché come location è stata definita dalla federazione una delle più belle in assoluto dove poter fare qualcosa di simile. I 4 campi saranno costruiti con la solita sabbia particolare e manterremo l’organizzazione dello scorso anno con il campo principale e la tribuna davanti al Duomo. Ci sarà il Village, i vigili del fuoco e la croce rossa. Oltre al World Future è stato accoppiato l’European. Prima delle 56 squadre del Pro Tour ci saranno queste due poule di qualificazione europee. La cosa bella saranno le partite di sera. Team Volley sarà presente come società sportiva partner e metterà in campo un centinaio di persone per la gestione. Ricordiamoci che oltre agli atleti arrivano centinaia di persone tra staff, arbitri, e anche famiglie o tifosi”.

Le prime due giornate, il 17 e il 18, saranno dedicate alle partire di qualificazione per l’Europeo, poi dal 19 al 22 la tappa mondiale. Magiari ha spiegato: “Contiamo di lasciare la piazza il 25, libera e pulita. Bisogna sottolineare che anche quest’anno le partite verranno trasmesse in streaming sul sito ufficiale e che quindi Messina sarà vista anche lontano dall’Italia. L’esempio delle ragazze giapponesi è emblematico, perché ci hanno fatto grande pubblicità sui social”.

Eventi serali

Per quanto riguarda gli eventi serali, invece, saranno dopo le partite così da permettere anche agli atleti di partecipare. Si partirà con i dj set dalle 22 circa. L’assessore ha ribadito che i locali lavoreranno “con la solita ordinanza che riguarda lo sbicchieramento e le prescrizioni di sicurezza solite”. Ma quanto costerà al Comune? Finocchiaro ha parlato di un “compartecipazione di 50mila euro”. Ma non basta pagare per avere la manifestazione, perché “l’organizzazione decide di partecipare se ha una serie di garanzie, come la sicurezza, che noi abbiamo assicurato”.