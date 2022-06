Messina. Il calendario con i turni di Poste Italiane per il ritiro delle pensioni - Tempostretto

Poste assicura il corretto accredito su libretti e conti. Ecco, invece, la turnazione per chi vuole ritirare allo sportello

MESSINA – Con l’estate ormai entrata nel vivo, Poste Italiane ha rassicurato gli utenti che anche durante la bella stagione le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese su libretti di risparmio, conti e postepay evolution. Per chi invece intende ritirare allo sportello in provincia di Messina, la società ha pubblicato il calendario della turnazione alfabetica per evitare assembramenti.

La turnazione

A luglio si partirà con i cognomi dalla A alla C nel primo giorno del mese, dalla D alla K la mattina di sabato 2 e dalla L alla P il lunedì 4. Si chiuderà il 5, martedì, con i cognomi dalla Q alla Z. Ad agosto, stessa turnazione: dalla A alla C l’1, dalla D alla K il 2, dalla L alla P il 3 e dalla Q alla Z il 4. L’1 settembre, infine, si ripartirà con i cognomi dalla A alla C, poi il 2 dalla D alla K, il 3 dalla L alla P e lunedì 5 dalla Q alla Z.