Messina, il Cesv compie 25 anni e anima il parco urbano di Camaro

L'evento il 3 luglio, come contribuire e partecipare alla call dell'8 giugno

Nel 2026 il Cesv Messina celebra i suoi 25 anni con un calendario di iniziative che attraversa l’intero anno come un racconto diffuso, partecipato e generativo. Un percorso, che durerà fino a dicembre, pensato per mettere in dialogo persone, organizzazioni, territori e generazioni, trasformando la memoria del volontariato messinese in nuove possibilità di attivazione collettiva. L’evento clou è rappresentato dalla quarta edizione del Festival EsserCi, nasce Tāqa – Attiva l’energia, in programma il 3 luglio al Parco urbano delle arti di Camaro: uno spazio urbano, culturale e partecipativo dedicato soprattutto alle giovani generazioni e al loro rapporto con il volontariato, la creatività, l’impegno civico e il bene comune.

Energia per il bene comune

Il nome Tāqa deriva dalla parola araba طاقة, che significa energia. Non solo energia fisica, ma forza vitale, potenzialità pronta ad attivarsi, capacità di agire e di trasformare la realtà. L’evento vuole raccontare una continuità viva tra generazioni che, in epoche diverse, hanno scelto di esserci per il bene comune. Giovani di ieri e giovani di oggi, esperienze associative, gruppi informali, artisti, educatori, volontari, realtà sociali e culturali: persone e organizzazioni che, con linguaggi differenti, hanno costruito comunità, lasciato tracce, aperto possibilità. La giornata sarà costruita come un’esperienza aperta, capace di cambiare ritmo nel corso delle ore. La mattina sarà dedicata soprattutto a famiglie e bambini, con attività leggere, giochi, laboratori e presenze diffuse nel parco. Il pomeriggio attiverà il cuore più esperienziale dell’evento, trasformando il parco urbano delle arti in una mappa viva da attraversare: spazi di parola e pensiero, laboratori, attività creative, pratiche corporee, movimento, incontri, performance, momenti di confronto e socialità. La sera, il main stage raccoglierà e restituirà questa energia attraverso musica, parole, interventi e narrazioni collettive, fino alla costruzione di un manifesto del volontariato giovane alla città.

Come presentare le proposte

Tāqa non vuole essere soltanto un evento “da mettere in calendario”. Vuole essere un programma da costruire insieme. Per questo il Cesv Messina apre una call pubblica di proposte rivolta ad associazioni, enti del Terzo settore, gruppi informali, educatori, operatori culturali, realtà sportive, scuole, giovani, volontari e cittadine e cittadini che vogliono contribuire ad attivare questa energia collettiva. Le proposte potranno riguardare i diversi momenti della giornata — mattina, pomeriggio e sera — e potranno svolgersi nelle “aule” del Parco Urbano delle Arti, negli spazi all’aperto o sul Main Stage. “Cerchiamo idee – dice il CESV – capaci di generare partecipazione, relazione, creatività e presenza: laboratori, giochi, attività per bambini e famiglie, esperienze artistiche, pratiche di movimento, installazioni, letture, racconti, azioni collettive, spazi di confronto o altre forme ancora da immaginare”.

L’8 giugno l’incontro organizzativo

L’invito del CESV è semplice: attivate la vostra Tāqa. Portate un’idea, una pratica, una domanda, un linguaggio, una proposta che possa contribuire a costruire una giornata viva, attraversabile, plurale. Una giornata in cui l’energia personale diventa energia collettiva. Le proposte potranno essere inviate utilizzando questo link: invia la tua proposta. Tutte le persone e le realtà interessate sono inoltre invitate a partecipare a un incontro online durante il quale sarà possibile condividere il senso dell’iniziativa, chiarire le modalità di partecipazione e confrontarsi sulle idee da sviluppare, comprese quelle illustrate nelle proposte inviate.

L’appuntamento è per lunedì 8 giugno alle ore 21:00 a questo link.