Sarà un punto informativo per i trasporti pubblici e un presidio dei vigili urbani

Non più chiosco delle limonate, com’era stato fino al 2013. Per quello bisogna spostarsi sul lato monte di piazza Cairoli. Ma qui, sul lato mare, invece, ci sarà un presidio dei vigili urbani, per il controllo della zona, e un punto informativo dell’Atm, proprio davanti alla fermata del tram di Cairoli.

I lavori sono in corso e potrebbero essere conclusi in breve.